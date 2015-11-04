Инаугурация: как вступление Президента в должность проходит в разных странах?

Новости Беларуси. Важность такого события, как инаугурация трудно переоценить. Это один из главных дней в истории государства. Корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ проанализировали, как вступление лидера в должность проходит в разных странах. Самые любопытные факты – в этом материале.

Слово «инаугурация» родом из древнего Рима.

Так называли церемонию посвящения в должность высокопоставленных чиновников.

А вот традицию современной инаугурации глав государств заложили в США в 1789.

С тех пор американская церемония стала классикой для многих стран. Обрастая, правда, со временем национальным колоритом.

У тех же американцев есть масса уникальных деталей и даже странностей. Инаугурация в США всегда проходит 20 января и непременно в полдень. Традиционно первопроходцы в этом вопросе удивляют мир помпезностью и пышностью. Причем все с большим размахом.

Некогда, самой дорогой инаугурацией мира было названо вступление в должность Джорджа Буша в 1989 году, сегодня таким рекордом может похвастаться и Барак Обама.

По сообщениям некоторых СМИ, инаугурация обошлась американцам в 160 миллионов долларов. Впрочем, здесь, наверняка, учтены непрямые расходы, да и часть средств возвращается, например, за счет продажи билетов.

Сам сценарий, за вычетом индивидуальных отступлений или курьезов, вполне стандартен. Вот Президент США появляется на ступенях Капитолия. Дальше – по торжественному случаю праздничный обед с огромным числом приглашенных. Впрочем, празднества только начинаются! Концерты с мировыми звездами и, конечно же, военный парад. А вечером балы, и официальные и не очень, по всей стране. И, разумеется, фейерверк.

Бразильцы с присущей им любовью к праздникам и карнавалам тоже не отказывают себе в роскоши. В Конституции прописана только клятва, но это не мешает военному параду, концертам и традиционному публичному назначению нескольких чиновников.

Еще один латиноамериканский атрибут – торжественный проезд по столице в открытом авто. Вот, кстати, глава государства едет в парламент на Rolls-Royce в сопровождении кавалерийского эскорта. Рядом с машиной бегут женщины-телохранители.

Старый свет в вопросах инаугурации оказался куда более скромным, кратким и консервативным. Эталоном здесь выступает Франция.

Традиционная схема трехцветных: никакой клятвы, Президенту вручают Большую цепь Ордена Почетного легиона и ядерный код.

Франсуа Олланд на место инаугурации и вовсе прибыл на собственном авто. Уже после церемонии Президент произносит краткую речь, и в честь инаугурации дают салют – 21 артиллерийский залп.

В европейских странах с государственной религией обязательный атрибут — целование Библии или креста.

В соседней с нами католической Польше глава государства после церемонии идет в собор, где в честь него проходит месса.

Довольно скромно и по-скандинавски (без лишних эмоций) инаугурация проходит в Финляндии. На пленарной сессии парламента глава государства приносит присягу. Торжественные речи, и главные действующие лица перемещаются в президентский дворец, чтобы поприветствовать собравшихся с балкона.

В России церемониал стандартный, классический, европейский и уж тем более близкий всем странам постсоветского пространства. Из особенностей – во время присяги Президент произносит ровно 33 слова.

Есть любопытная особенность в Чехии. Президент ни в коем случае не имеет право на малейшее отступление от присяги. В противном случае – немедленная отмена результатов выборов и назначение новых.

Ритуалы разных стран могут разнообразить исторические символы власти, религиозные атрибуты, национальный дресс-код. Но главное для всех – клятва, присяга на главном законе страны. Для многих государств, в числе которых и Беларусь, на Конституции.

Николай Семилетников, старший преподаватель кафедры международных отношений Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В Германии – это основной немецкий закон, который 17 томов содержит. Немцы любят большие законы, большие бумаги. У нас короче. Есть Конституция Республики Беларусь. В одной стране может сопровождаться почетным караулом, в других свои национальные вооруженные силы, службы безопасности охраняют торжественный марш, могут выводить президента, стоять у флага. Почетный караул национального флага, замени тоже ставится.

Дата проведения инаугурации в некоторых странах, как и в США, фиксированная. Например, в Мексике – это 1 декабря, в Бразилии – 15 марта, в Колумбии – 7 августа, в Германии – 1 июля. Впрочем, в большинстве стран она зависит от сроков поведения выборов или окончания полномочий действующего лидера.