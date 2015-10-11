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Игорь Марзалюк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, проголосовал в Могилеве

11 октября 2015 18:24
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На избирательный участок в Могилевской области спешил сегодня и белорусский историк, археолог, краевед и сенатор Игорь Марзалюк. 

Игорь Марзалюк, профессор истории, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: 
Сегодняшний день судьбоносный со всех аспектов, со всех сторон. Я считаю, что абсолютное большинство граждан страны проявят гражданскую мудрость, мужество и проголосует за независимое, суверенное государство, где каждый гражданин страны сможет нормально, органично развиваться, за страну, которая будет – она уже сегодня узнаваемая – и будет продолжать свое постепенное развитие как внутри, так и снаружи, на международной арене.

# Игорь Марзалюк # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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