Игорь Марзалюк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, проголосовал в Могилеве

На избирательный участок в Могилевской области спешил сегодня и белорусский историк, археолог, краевед и сенатор Игорь Марзалюк.



Игорь Марзалюк, профессор истории, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодняшний день судьбоносный со всех аспектов, со всех сторон. Я считаю, что абсолютное большинство граждан страны проявят гражданскую мудрость, мужество и проголосует за независимое, суверенное государство, где каждый гражданин страны сможет нормально, органично развиваться, за страну, которая будет – она уже сегодня узнаваемая – и будет продолжать свое постепенное развитие как внутри, так и снаружи, на международной арене.