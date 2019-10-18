«И в шутку я Ельцину говорю…» Александр Лукашенко о том, почему зарубежный опыт стоит перенимать с осторожностью

Новости Беларуси. К международному мнению и опыту Президент Беларуси относится с осторожностью. Далеко не все подходы, в том числе и к управленческой деятельности, прошли у нас проверку практикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, в этом плане хочу привести пример по поводу копирования зарубежных неких моделей и прочего. Как-то давным-давно, еще когда был жив Борис Николаевич Ельцин, в Организации Объединенных Наций в кулуарах мы разговаривали – он, я и президент США (Клинтон тогда был). Он уходил, Клинтон. И в шутку я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим – он говорит: вот, не знаю, куда идти, как работать, где работать – должность». Он на меня смотрит: «Какую?» Всерьез. Я говорю: «Ну, в Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас там все равно с нашей подачи будет решать проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался так, что на нас все обратили внимание. А Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел, тот еще больше начал смеяться. Я говорю: «Надо ему объяснить, что не дай бог ему быть у нас в Беларуси или в России президентом. Придется заниматься и фермами, и картошкой. И не только мнениями, людьми и пылить на предвыборных совещаниях».

Вот понаблюдайте за работой президентов постсоветского пространства и президента, допустим, нашего любимого уважаемого Дональда Трампа. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому с опытом иностранным не только на самом верху, но и вообще надо быть поаккуратнее.