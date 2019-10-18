«И в шутку я Ельцину говорю…» Александр Лукашенко о том, почему зарубежный опыт стоит перенимать с осторожностью

Новости Беларуси. К международному мнению и опыту Президент Беларуси относится с осторожностью. Далеко не все подходы, в том числе и к управленческой деятельности, прошли у нас проверку практикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К международному мнению и опыту Президент Беларуси относится с осторожностью. Далеко не все подходы, в том числе и к управленческой деятельности, прошли у нас проверку практикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, в этом плане хочу привести пример по поводу копирования зарубежных неких моделей и прочего.
Как-то давным-давно, еще когда был жив Борис Николаевич Ельцин, в Организации Объединенных Наций в кулуарах мы разговаривали – он, я и президент США (Клинтон тогда был). Он уходил, Клинтон. И в шутку я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим – он говорит: вот, не знаю, куда идти, как работать, где работать – должность». Он на меня смотрит: «Какую?» Всерьез. Я говорю: «Ну, в Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас там все равно с нашей подачи будет решать проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался так, что на нас все обратили внимание. А Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел, тот еще больше начал смеяться. Я говорю: «Надо ему объяснить, что не дай бог ему быть у нас в Беларуси или в России президентом. Придется заниматься и фермами, и картошкой. И не только мнениями, людьми и пылить на предвыборных совещаниях».
Вот понаблюдайте за работой президентов постсоветского пространства и президента, допустим, нашего любимого уважаемого Дональда Трампа. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому с опытом иностранным не только на самом верху, но и вообще надо быть поаккуратнее.
Кстати, у нас это уже, я замечаю, становится не проблемой, но существует такая тенденция. Более молодые руководители, которых я привлекаю в правительство, другие, они становятся кабинетными работниками. Они считают, что надо принимать какие-то решения в кабинете, а там, внизу, есть, кому реализовывать. Отчасти так. У нас четко структурированы органы управления, система в целом, понятно, что кому делать. Но если ты сверху не будешь опускаться на грешную землю и не будешь видеть тех процессов, которые должны якобы регулировать председатели сельских советов, райисполкомов или горисполкомов, ты управлять системой не сможешь. Это наше принципиальное отличие от них. Это наше величайшее достоинство, которое мы не должны потерять.