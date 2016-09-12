«Хорошо, что такая возможность есть»: о выборах в домашних условиях в Могилевской области

Новости Беларуси. Голосовали в Беларуси сегодня все. Люди, которые в силу возраста и проблем со здоровьем прийти на избирательный участок самостоятельно не смогли, также сделали выбор. К ним пришли представители участковой комиссии с бюллетенями и урнами. Они обещали дойти до каждого и слово сдержали. О выборах в домашних условиях – корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Минута в минуту. Пенсионеры – люди пунктуальные, потому и от других требуют того же.

Для 80-летней бабушки Любы это уже вторые «домашние» выборы. До избирательного участка вроде и не далеко – всего-то метров 300, но в ее возрасте это уже приличное расстояние.

Любовь Васеникова, житель Могилева:

Хорошо, что такая возможность есть. Девочки хорошие приходят, навещают. Спасибо им.

Воспользовалась правом проголосовать дома и Анна Полякова. Участие в выборах для нее – первое дело. Каждого кандидата изучала едва ли не под микроскопом. Главное требование к будущему депутату – опыт и желание помогать людям.

Анна Полякова, житель Могилева:

Хочу, чтобы они старались для молодежи. Чтобы молодые наши жили прекрасно.

По закону, голосование на дому проводится только в основной день выборов. Сегодня этим правом воспользовались люди, которые не смогли прийти на избирательный участок, например, по состоянию здоровья.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Это переносной ящик для голосования на дому. По форме он такой же, как и стандартный, стационарный. Только раза в три меньше – это для удобства транспортировки, ведь с большим по квартирам и домам особо не находишься.

Жанна Стрижанова, заместитель председателя участковой избирательной комиссии №41 Могилевского-Промышленного избирательного округа №87:

Нас всегда встречают с улыбкой, доброжелательно. Это все позитив. Сейчас задача у нас, чтобы каждый человек, который желает проголосовать, должен проголосовать, и мы дойдем до каждого.

Участковые комиссии провели тяжелую, но важную работу. Ведь главное – это учесть голос каждого.