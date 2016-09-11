Военнослужащий 103 гвардейской бригады Витебска: «Надеюсь, что парламент, который мы изберём, будет поддерживать силовые структуры»

Новости Беларуси. Если вы не можете прийти на выборы, то выборы «придут» к вам. Это – о возможности проголосовать дома, в больницах, воинских частях и подразделениях.

Такие участки называются «закрытыми».

Впрочем, это не стало препятствием для Анастасии Бут. В своём репортаже она приоткрыла двери тех избирательных участков, куда попасть может не каждый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Время – 20.00, когда 819 избирательных участков в Витебской области объявляются закрытыми. Некоторые из них – чуть больше 40 – работали непосредственно в день выборов, 11 сентября. Такие, к слову, «закрытыми» называются вне зависимости от времени.

Один из таких участков – в Витебской больнице скорой медицинской помощи.

Голосующих здесь ни много ни мало, 200 человек.

К тем, кто по месту жительства на выборы прийти не смог, выборы «пришли» по месту пребывания.

Михаил Чумаков, пациент Витебской больницы скорой медицинской помощи:

Сходил – проголосовал. Каждого человека голос – он что-то значит для всех.

Владимир Казакевич, пациент Витебской больницы скорой медицинской помощи:

Прежде всего, их работа должна быть направлена на улучшение жизни людей. Прежде всего, простых людей. И, плюс, должны принимать такие законы, такие мероприятия, которые повышали бы общий уровень страны.

Не остались в стороне от выборов и те, кто выбрал для отдыха этот санаторий под Витебском.

Всего 17 голосующих. Сюда с прозрачной урной, а таковые в северном регионе повсеместно, приехали члены избирательной комиссии закрытого участка для голосования.

Татьяна Услистая, заместитель председателя участковой избирательной комиссии участка для голосования №44:

Голосуют все находящиеся на лечении или на отдыхе. Поэтому списки определяются в последние дни, перед голосованием. Голосование, как вы видите, проходит достаточно быстро, активно, потому что все избиратели на местах. Все в хорошем настроении, отдохнувшие.

Тамара Шелухо, пациент оздоровительного комплекса:

Очень приятное ощущение, продление праздника. Это вспоминается детство, когда с родителями ходили на выборы. Муж успел проголосовать раньше – мы здесь на реабилитации.

В стороне от парламентского марафона не могут остаться и туристы.

Девушка Вера с хорошо известной каждому белорусу фамилией – Малевич – приехала из далёкой Карелии. Конечно, бюллетень ей не положен, но просто так отпустить нашу съёмочную группу турист не смогла.

Вера Малевич, турист (Россия):

Мы приехали издалека – из Карелии. И как раз попали, что в нашем санатории проходят выборы. Очень хороший порядок у вас в Беларуси. И хотелось бы, чтоб так было всегда. Чтобы люди, которых выберет сегодня белорусский народ, всегда поддерживали такой порядок в стране.

А это уже открытый участок. Но… на закрытой территории.

Голосовали здесь десантники легендарной 103 мобильной бригады.

Каждый стремился это сделать быстрее. В личных интересах. Воскресенье – редкий день для увольнений и встреч с родными и близкими.

Дмитрий Пеухонен, военнослужащий 103 гвардейской отдельной мобильной бригады Витебска:

Мне осталось служить 2 месяца. Я планирую остаться здесь на контракт. И я надеюсь, что парламент, который мы изберём, будет поддерживать силовые структуры также, как и в нынешнее время.

Владислав Тужиков, военнослужащий 103 гвардейской отдельной мобильной бригады Витебска:

Здесь постоянно проводится боевая подготовка, у нас современное оружие, техника. И я с уверенностью могу сказать, что нашу родину защищают настоящие профессионалы.

Не смотря на разные интересы, в одном избиратели солидарны: те, кто будут представлять их интересы в парламенте, должны решать на законодательном уровне вопросы также чётко и слажено, как десантники чеканят шаг на плацу.