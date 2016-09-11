«Парламент – не доменная печь»: Ермошина об упреках в адрес законодателей в непроизводительности

Лидия Ермошина в эфире ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» комментирует ход парламентской кампании.

По Вашему мнению, каким будет темперамент и характер нынешнего парламента? Мы вот сейчас говорили о том, что есть, может быть, часть наших национальных черт, которые присущи нашему парламенту: какое-то спокойствие, «памяркоўнасць». И, может быть, его из-за этого его упрекают в нетрудоспособности, в непроизводительности. Хотя, в общем, среднестатистическое количество актов – вроде, оно сравнимо с тем, что происходит.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ну это же, вообще, не доменная печь. О чём вы говорите, какие акты?

Вот любой юрист Вам скажет: чем стабильнее законодательство, тем легче жить обществу и государству.

И поэтому парламент, который, скажем так, каждую сессию будет говорить, что каждый ранее принятый закон плох и его нужно переделать – это просто ведёт, прежде всего, к неразберихе, к элитарности всей юридической среды.

Нам что, нужно, чтобы наши люди без адвоката шага не могли ступить?

А ведь именно обилие законов, их постоянная сменяемость ведёт к этой элитарности, к невозможности простому человеку разобраться в этом. Поэтому давайте лучше говорить о качестве, о работе депутата с избирателями, о каких-то совершенно иных, но гораздо более важных для общества.

А мы всё оцениваем работу парламента принятием актов. Да, Господи, можно один закон, один Избирательный кодекс разбить на шесть законов отдельных, которые он представляет, и каждый год их принимать и менять, и все будут при деле. Поэтому нельзя так упрощённо подходить к работе парламента.