Будет ли парламент нового созыва активнее: мнение главы ЦИК Беларуси

Лидия Ермошина в эфире ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» комментирует ход парламентской кампании.

Хорошо, ну, а, если говорить о темпераменте? Мы увидим, скажем, более активный? Журналисты, я вот именно со своей точки зрения, журналисты увидят более активную жизнь, более заметный дискуссионный процесс?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вот это правильно. Это – правильно, я тоже за это. Я думаю, что это – основнаявина и беда нашего парламента и, в принципе, выборы – мы пожинаем вот эту низкую активность, которая происходила в течение четырёх лет. Это потом сказывается отрицательно и на явке избирателей, в том числе. На нежелании…

Вот понимаете, какие титанические усилия? Да, у нас высокая явка на этих выборах, но каким трудом она досталась тому же государству, государственным институтам.

Потому что первый побудительный мотив был у граждан такой: мы не замечаем его работу, он, вроде бы, ничего не решает, поэтому мы не пойдём на выборы. Поэтому парламенту нужно каждый день показывать свою работу, информировать избирателя.