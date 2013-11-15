Депутаты областного совета утвердили Владимира Кравцова в должности главы Гродненской области

Новости Беларуси. Нового главу Гродненской области утвердили в должности депутаты областного совета. Владимир Кравцов был назначен на этот пост накануне президентом. Кандидатуру председателя облисполкома представил глава Администрации президента Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Владимир Васильевич настоящий труженик, работает не считаясь с личным временем, всегда стремится глубоко и всесторонне изучить сложившуюся ситуацию. Он настойчив и последователен в проведении социально экономического курса руководства страны. И я думаю, сегодня это одна из лучших кандидатур на представляемую должность.

Новый председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов окончил Могилёвский машиностроительный институт, работал на местном автозаводе. Затем на партийных должностях. В двухтысячных прошёл все участки работы в Могилёвском облисполкоме от руководителя комитета экономики до первого заместителя председателя. До настоящего времени возглавлял Постоянную комиссию Палаты представителей по экономической политике. И сегодня, будучи в новой должности, Владимир Кравцов имеет четкое представление о том, на что ему необходимо обратить внимание в первую очередь.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Есть, безусловно, задачи текущие. Это окончание этого года. Есть определённые вопросы и проблемы, которые надо решить в оставшееся до конца года время. Вопросы модернизации экономики, вопросы жилья, тоже на особом контроле у главы государства. И целый ряд других проблем.