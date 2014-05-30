Прямой эфир

Хелен Кларк: Сотрудничество Программы развития ООН с Беларусью находится на высоком уровне

30 мая 2014 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудничество Программы развития ООН с Беларусью находится на высоком уровне. Такое мнение высказала заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Хелен Кларк. Она находится с визитом в нашей республике.

Накануне госпожа Кларк посетила регионы, пострадавшие от чернобыльской аварии, в частности Полесский радиационно-экологический заповедник и город Ветку. Там прошла встреча с представителями местной власти и жителями районного центра.

Многие проекты программы развития ООН реализовывались для жителей именно этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Это первый визит госпожи Кларк в Республику Беларусь. Наша страна очень активно сотрудничает с программой развития ООН. И следует отметить, что программа развития ООН открыла свое первое представительство на постсоветском пространстве в начале 90-х годов именно в Минске.

# ООН # Дмитрий Мирончик

Другие новости рубрики

Все новости
Администратор программы развития ООН Хелен Кларк посещает Гомельскую область в рамках визита в Беларусь
29 мая 2014 12:53

Администратор программы развития ООН Хелен Кларк посещает Гомельскую область в рамках визита в Беларусь

Александр Лукашенко: Договор о ЕЭС не тот, на который рассчитывала Беларусь и о котором изначально заявляли партнеры
28 мая 2014 13:21

Александр Лукашенко: Договор о ЕЭС не тот, на который рассчитывала Беларусь и о котором изначально заявляли партнеры

В Беларуси 28 мая открылся участок для голосования на президентских выборах Сирии
28 мая 2014 13:20

В Беларуси 28 мая открылся участок для голосования на президентских выборах Сирии