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Администратор программы развития ООН Хелен Кларк посещает Гомельскую область в рамках визита в Беларусь

29 мая 2014 12:53
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Новости Беларуси. Администратор программы развития ООН Хелен Кларк 29 мая посещает Гомельскую область в рамках визита в Беларусь. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Планируется, что она побывает в пострадавших от Чернобыльской аварии районах. Во время поездки администратора ПРООН сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Будет обсуждаться система реализуемых Беларусь мер по восстановлению пострадавших регионов, а также приоритетное направления сотрудничества с потенциальными донорами. В ходе посещения Гомельской области Хелен Кларк встретиться с жителями пострадавших районов, а также с представителями Гомельского областного исполнительного комитета, занимающимися вопросами преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Визит администратора ПРООН Хелен Кларк начался 28 мая и продлится до конца мая. Он первый за историю двухстороннего сотрудничества.

# ООН # Дмитрий Мирончик

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