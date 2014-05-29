Администратор программы развития ООН Хелен Кларк посещает Гомельскую область в рамках визита в Беларусь

Новости Беларуси. Администратор программы развития ООН Хелен Кларк 29 мая посещает Гомельскую область в рамках визита в Беларусь. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Планируется, что она побывает в пострадавших от Чернобыльской аварии районах. Во время поездки администратора ПРООН сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Будет обсуждаться система реализуемых Беларусь мер по восстановлению пострадавших регионов, а также приоритетное направления сотрудничества с потенциальными донорами. В ходе посещения Гомельской области Хелен Кларк встретиться с жителями пострадавших районов, а также с представителями Гомельского областного исполнительного комитета, занимающимися вопросами преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.