Новости Беларуси. В Беларуси 28 мая открылся участок для голосования на президентских выборах Сирии. Он находится в посольстве этой ближневосточной страны в Минске. Это будут первые альтернативные выборы в Сирии: до 2014 года избиратели утверждали либо отвергали единственного кандидата в президенты.

Около полутысячи сирийцев в Беларуси могут проголосовать за одного из трех кандидатов. Среди претендентов и действующий президент Башар Асад. В 2007 году его кандидатуру поддержали 97% избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бассам Абдуль Мажид, посол Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:

Сегодня сирийцы осуществляют свое главное право. На фоне тяжелых событий, которые происходят в нашей стране, все мы хотим проголосовать за мирное будущее. Явка сегодня очень хорошая, и я думаю, что до семи вечера проголосуют практически все.

Аляжин Маналь, избиратель:

У нас много проблем, опасная война, поэтому мы должны помочь и выбрать президента. Кто-то может спасти нашу страну.

Махмуд Ибрагим, избиратель:

Очень много значит для нас, для нашей страны, для нашего будущего. Мы хотим выбрать того человека, который будет строить новую, современную, сильную Сирию.