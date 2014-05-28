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В Беларуси 28 мая открылся участок для голосования на президентских выборах Сирии

28 мая 2014 13:20
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Новости Беларуси. В Беларуси 28 мая открылся участок для голосования на президентских выборах Сирии. Он находится в посольстве этой ближневосточной страны в Минске. Это будут первые альтернативные выборы в Сирии: до 2014 года избиратели утверждали либо отвергали единственного кандидата в президенты.

Около полутысячи сирийцев в Беларуси могут проголосовать за одного из трех кандидатов. Среди претендентов и действующий президент Башар Асад. В 2007 году его кандидатуру поддержали 97% избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бассам Абдуль Мажид, посол Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:
Сегодня сирийцы осуществляют свое главное право. На фоне тяжелых событий, которые происходят в нашей стране, все мы хотим проголосовать за мирное будущее. Явка сегодня очень хорошая, и я думаю, что до семи вечера проголосуют практически все.

Аляжин Маналь, избиратель:
У нас много проблем, опасная война, поэтому мы должны помочь и выбрать президента. Кто-то может спасти нашу страну.

Махмуд Ибрагим, избиратель:
Очень много значит для нас, для нашей страны, для нашего будущего. Мы хотим выбрать того человека, который будет строить новую, современную, сильную Сирию.

# Выборы # Бассам Абдуль Мажид

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