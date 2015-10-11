Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США): Беларусь обрела реальный имидж стабильности

Мы продолжаем. Очередной гость подключается к нашей дискуссии. США выходит на связь со студией «Недели». Григорий Иоффе — историк, публицист, профессор Рэдфордского университета. Григорий, здравствуйте!

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США):

Добрый вечер!

Григорий, Вы написали несколько книг о нашей стране и о Президенте Беларуси. И прекрасно знаете нашу республику – и это не просто интерес, а предмет Ваших научных исследование, причем многолетних. Какой подошла Беларусь к этому важнейшему политическому экзамену, коим являются президентские выборы?

Григорий Иоффе:

Спасибо за комплимент о том, что я знаю хорошо Беларусь изнутри. Хотелось бы приезжать еще чаще. Мне представляется, что Беларусь годы, прошедшие с момента обретения независимости, прошла довольно значительный этап — этап упрочения национального самосознания. Беларусь до последнего времени, сейчас я знаю экономический спад, обусловленный целым рядом внешних причин. Но до последнего времени она развивалась исключительно успешно экономически. Мне представляется, что вот этот лозунг стабильности, который некоторым политическим обозревателям представлялся просто неким клише, который используется правительством в Минске, сейчас уже не может характеризоваться таким образом. Особенно на фоне тех событий, которые происходят в соседней стране, в Украине. Исходя из этого и из многих наблюдений, исходя из того, как я сам хорошо себя чувствую в Минске и в других городах Беларуси, где мне удалось бывать. Я думаю, что Беларусь подошла хорошо подготовленной к этому рубежу, к выборам Президента.

Профессор, коль Вы заговорили об Украине, мне кажется в последний год слова «Минск» и «мир» стали синонимами, и об этом много говорили, в том числе и в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

Григорий Иоффе:

Безусловно, тот факт, что Президент Лукашенко предложил Минск в качестве переговорной площадки для того, чтобы в конечном итоге завершить миром конфликт в Украине, помимо всего прочего повысил уровень узнаваемости Беларуси на Западе и во всем мире. Вот то обстоятельство, что буквально вчера белорусская писательница получила Нобелевскую премию, по сути дела, работает на тот же результат. Вот сейчас конфликт в Украине, тот факт, что Беларусь обрела реальный имидж стабильности. Это уже не пропагандистское клише, которое еще вчера, казалось пропагандистским клише, а теперь получается, что граждане Беларуси сами, отвечая вопросы некоторых центров по изучению общественного мнения, которые финансируются на Западе, говорят, что мир и стабильность для них важнее, чем вообще даже занятость, экономический рост, все, что угодно.

Действующий глава государства лидирует на этих выборах – таковы данные экзит-поллов, озвученных только что в этой студии. Отдавая голос за Александра Лукашенко, по Вашему мнению, за какое будущее проголосовали белорусы?

Григорий Иоффе:

Голосуя за него, многие люди, во-первых, отдают себе отчет в том, что это их президент, что он отвечает их чаяниям, что многое из того, что он говорит, это то, о чем они сами думают. Конечно, вопрос стабильности и мира, к которому люди раньше, может быть, не относились так серьезно, как они относятся сейчас, потому что где, как не в Беларуси и в России, вообще, в восточно-славянских странах, где, как не там люди, говорящие на одном языке, информированы лучше, где бы то ни было о событиях в восточной Украине. Поэтому, голосуя за Президента Беларуси, они выбирают стабильность и, в принципе, что же можно им на это сказать?!

Спасибо, профессор, что нашли время ответить на наши вопросы. На связи из США был Григорий Иоффе — историк, публицист, профессор Рэдфордского университета. Мы Вас благодарим!