Гремингер об инициативе «Хельсинки-2»: «Важно и своевременно – предложить платформу для диалога»
Новости Беларуси. Беларусь продолжит усилия в сохранении мира и безопасности в регионе. Об этом уже на встрече с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш Президент поблагодарил Томаса Гремингера за поддержку идеи о проведении форума в Минске. Глава государства также отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ, заверил зарубежного гостя, что в лице Беларуси Организация всегда будет иметь надежного партнёра.
Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций
В свою очередь Томас Гремингер поблагодарил белорусского лидера за его вклад в укрепление мира в регионе, урегулировании конфликта в Украине. А уже после, в общении с журналистами генсек ОБСЕ поделился своим мнением об инициативе «Хельсинки-2», озвученной ранее Александром Лукашенко.
Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:
Я думаю, это очень важно и своевременно – предложить платформу для диалога. Полагаю, это долговременное предложение Беларуси. И я воодушевлен тем, что Президент Лукашенко придерживается такого мнения. Необязательно, что мы соберемся на переговоры сегодня или завтра. Возможно, послезавтра, когда политики будут готовы принять предложение, но важно продолжать размышлять о безопасности на глобальном уровне. И такая инициатива может быть ключом к решению этой проблемы.