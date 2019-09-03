Гремингер об инициативе «Хельсинки-2»: «Важно и своевременно – предложить платформу для диалога»

Новости Беларуси. Беларусь продолжит усилия в сохранении мира и безопасности в регионе. Об этом уже на встрече с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент поблагодарил Томаса Гремингера за поддержку идеи о проведении форума в Минске. Глава государства также отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ, заверил зарубежного гостя, что в лице Беларуси Организация всегда будет иметь надежного партнёра.

Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций

В свою очередь Томас Гремингер поблагодарил белорусского лидера за его вклад в укрепление мира в регионе, урегулировании конфликта в Украине. А уже после, в общении с журналистами генсек ОБСЕ поделился своим мнением об инициативе «Хельсинки-2», озвученной ранее Александром Лукашенко.