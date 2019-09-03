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Гремингер об инициативе «Хельсинки-2»: «Важно и своевременно – предложить платформу для диалога»

03 сентября 2019 13:41
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит усилия в сохранении мира и безопасности в регионе. Об этом уже на встрече с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гремингер об инициативе «Хельсинки-2»: «Важно и своевременно – предложить платформу для диалога»-1

Наш Президент поблагодарил Томаса Гремингера за поддержку идеи о проведении форума в Минске. Глава государства также отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ, заверил зарубежного гостя, что в лице Беларуси Организация всегда будет иметь надежного партнёра.

Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций

В свою очередь Томас Гремингер поблагодарил белорусского лидера за его вклад в укрепление мира в регионе, урегулировании конфликта в Украине. А уже после, в общении с журналистами генсек ОБСЕ поделился своим мнением об инициативе «Хельсинки-2», озвученной ранее Александром Лукашенко.

Гремингер об инициативе «Хельсинки-2»: «Важно и своевременно – предложить платформу для диалога»-4

Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:
Я думаю, это очень важно и своевременно – предложить платформу для диалога. Полагаю, это долговременное предложение Беларуси. И я воодушевлен тем, что Президент Лукашенко придерживается такого мнения. Необязательно, что мы соберемся на переговоры сегодня или завтра. Возможно, послезавтра, когда политики будут готовы принять предложение, но важно продолжать размышлять о безопасности на глобальном уровне. И такая инициатива может быть ключом к решению этой проблемы.

# ОБСЕ # Томас Гремингер # Фотофакт

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