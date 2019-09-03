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Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций

03 сентября 2019 11:49
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит усилия в сохранении мира и безопасности в регионе. Об этом речь шла уже на встрече Александра Лукашенко с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций-1

Стороны пообщались после пленарного заседания конференции. Президент поблагодарил Томаса Гремингера за поддержку идеи о проведении форума в Минске.

Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций-4

Глава государства также отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ. Сегодня мы вместе работаем по многим направлениям. Нельзя не отметить роль нашей страны в том числе в урегулировании ситуации на востоке Украины. На это генсек ОБСЕ обратил особое внимание. Александр Лукашенко в свою очередь заверил зарубежного гостя, что в лице Беларуси Организация всегда будет иметь надежного партнёра.

Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы стараемся соответствовать тому уровню, той степени доверия, которые получаем от вас, от международных организаций в плане региональной безопасности. Я хочу вас заверить, что Беларусь в этом направлении будет всегда следовать, и вы в лице нашей страны всегда получите хорошего партнера, на которого можете опереться для укрепления мира и безопасности.

Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций-10

Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:
Господин Президент, я хочу выразить глубокую благодарность за ваше содействие миру и безопасности в регионе, за сотрудничество с ОБСЕ и встречу контактной группы. А также за содействие ряда других важных для всего мира инициатив.

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Томас Гремингер # Фотофакт

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