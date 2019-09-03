Александр Лукашенко – Томасу Гремингеру: Мы стараемся соответствовать уровню доверия, который получаем от международных организаций

Новости Беларуси. Беларусь продолжит усилия в сохранении мира и безопасности в регионе. Об этом речь шла уже на встрече Александра Лукашенко с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны пообщались после пленарного заседания конференции. Президент поблагодарил Томаса Гремингера за поддержку идеи о проведении форума в Минске.

Глава государства также отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ. Сегодня мы вместе работаем по многим направлениям. Нельзя не отметить роль нашей страны в том числе в урегулировании ситуации на востоке Украины. На это генсек ОБСЕ обратил особое внимание. Александр Лукашенко в свою очередь заверил зарубежного гостя, что в лице Беларуси Организация всегда будет иметь надежного партнёра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы стараемся соответствовать тому уровню, той степени доверия, которые получаем от вас, от международных организаций в плане региональной безопасности. Я хочу вас заверить, что Беларусь в этом направлении будет всегда следовать, и вы в лице нашей страны всегда получите хорошего партнера, на которого можете опереться для укрепления мира и безопасности.