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Головченко и Мишустин рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества

27 марта 2023 10:44
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Новости Беларуси. Реализация совместных программ на Земле, в космосе и микроэлектронике. Вопросы двустороннего сотрудничества между Беларусью и Россией рассмотрят сегодня, 27 марта, премьеры двух стран на заседании союзного Совмина в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко и Мишустин рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества-1

Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут встречи в формате один на один и с участием делегаций. Обсуждению подлежит важнейший вопрос союзной повестки – выполнение договоренностей, достигнутых ранее в ходе встреч глав государств. Речь в первую очередь о реализации союзных программ. В пакете – 28 стратегических документов. В полном объеме выполнено только семь. Всего же на встречу вынесено 11 вопросов. Предметно будет рассмотрено сотрудничество в области авиастроения, а также транспорта. Беларусь выступает за равные условия в области грузоперевозок.

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# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Фотофакт

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