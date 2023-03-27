Головченко и Мишустин рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества

Новости Беларуси. Реализация совместных программ на Земле, в космосе и микроэлектронике. Вопросы двустороннего сотрудничества между Беларусью и Россией рассмотрят сегодня, 27 марта, премьеры двух стран на заседании союзного Совмина в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут встречи в формате один на один и с участием делегаций. Обсуждению подлежит важнейший вопрос союзной повестки – выполнение договоренностей, достигнутых ранее в ходе встреч глав государств. Речь в первую очередь о реализации союзных программ. В пакете – 28 стратегических документов. В полном объеме выполнено только семь. Всего же на встречу вынесено 11 вопросов. Предметно будет рассмотрено сотрудничество в области авиастроения, а также транспорта. Беларусь выступает за равные условия в области грузоперевозок.