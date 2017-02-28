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Главные вывихи происходят в мозгах: политолог Елена Пономарёва

28 февраля 2017 19:07
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Политолог, публицист Елена Пономарёва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Елена Георгиевна, большое спасибо за то, что нашли возможность встретиться. Много вопросов к Вам есть, но первый – по поводу Вашей книги, которая недавно вышла. «Вывихнутый век». Насколько я понимаю, это ещё Шекспир, вернее, один из героев Шекспира говорит…

Елена Пономарёва, политолог, публицист:
Да, это говорит Гамлет: что время, в которое мы живём – оно вывихнуто.

Значит, каждый век вывихнут, получается.

Елена Пономарёва:
В значительной степени. В большей мере или в меньшей мере – это, действительно, так.

Потому что главные вывихи происходят в мозгах, прежде всего.

Именно в наших головах строятся определённые пределы какие-то, границы, недопонимание рождается и так далее. А это уже реализуется в мировой политике, в геополитике, в экономике, когда, в зависимости от вывихнутости в ту или иную сторону происходит понимание своих интересов, очень жёсткая их трактовка, возникают какие-то требования и так далее.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Беларусь-Россия # Елена Пономарева

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