Главные вывихи происходят в мозгах: политолог Елена Пономарёва

Политолог, публицист Елена Пономарёва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Елена Георгиевна, большое спасибо за то, что нашли возможность встретиться. Много вопросов к Вам есть, но первый – по поводу Вашей книги, которая недавно вышла. «Вывихнутый век». Насколько я понимаю, это ещё Шекспир, вернее, один из героев Шекспира говорит…

Елена Пономарёва, политолог, публицист:

Да, это говорит Гамлет: что время, в которое мы живём – оно вывихнуто.

Значит, каждый век вывихнут, получается.

Елена Пономарёва:

В значительной степени. В большей мере или в меньшей мере – это, действительно, так.

Потому что главные вывихи происходят в мозгах, прежде всего.

Именно в наших головах строятся определённые пределы какие-то, границы, недопонимание рождается и так далее. А это уже реализуется в мировой политике, в геополитике, в экономике, когда, в зависимости от вывихнутости в ту или иную сторону происходит понимание своих интересов, очень жёсткая их трактовка, возникают какие-то требования и так далее.