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Глава МИД Люксембурга прибывает в Минск

14 сентября 2016 06:05
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Новости Беларуси. Сотрудничество по линии Минск-Брюссель и двусторонние отношения Беларуси и Люксембурга обсудят 14 сентября в столице. В Минск прибывает министр иностранных и европейских дел Люксембурга. Он пробудет в Минске с рабочим визитом два дня.

Запланирована встреча с министром иностранных дел Беларуси. Стоит отметить, что в последнее время контакты между странами по линии внешнеполитических ведомств значительно активизировались. Это первый визит руководителя МИД Люксембурга в нашу страну и третья двусторонняя встреча министров с начала 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международная политика

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