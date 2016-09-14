Глава МИД Люксембурга прибывает в Минск

Новости Беларуси. Сотрудничество по линии Минск-Брюссель и двусторонние отношения Беларуси и Люксембурга обсудят 14 сентября в столице. В Минск прибывает министр иностранных и европейских дел Люксембурга. Он пробудет в Минске с рабочим визитом два дня.

Запланирована встреча с министром иностранных дел Беларуси. Стоит отметить, что в последнее время контакты между странами по линии внешнеполитических ведомств значительно активизировались. Это первый визит руководителя МИД Люксембурга в нашу страну и третья двусторонняя встреча министров с начала 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.