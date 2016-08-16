Глава ЦИКа: «Счёт необходим, потому что никакой иной агитационной продукции у кандидата уже не будет»

Новости Беларуси. Главной политической темой в Беларуси остаётся избирательная компания по выборам в Палату представителей. 16 августа стало известно, что теледебаты кандидатов в депутаты по всем округам пройдут в Минске, Витебской и Могилевской областях.

В остальных регионах – только в отдельных округах.

Об этом сообщила Глава Центризбиркома Лидия Ермошина. По мнению председателя ЦИК, в отличие от предыдущей кампании, кандидаты проявляют гораздо большую активность. При этом глава Центризбиркома привела пример, когда четыре года назад в Гродненской области теледебаты не состоялись ни в одном округе, а сейчас планируются в трёх.

Также Лидия Ермошина рассказала, что лицевые счета открыли менее половины кандидатов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Счёт необходим, потому что никакой иной агитационной продукции у кандидата уже не будет. Ведь единственное, что положат в ящики избирателям – это информационную листовку, которую изготовит окружная комиссия.

Например, кандидат принёс предвыборную программу, которая превышает то количество знаков печатных, которые могут быть безвозмездно напечатаны в газете в соответствии с постановлением Центральной комиссии. Каков выход?

Или предложить самому кандидату уменьшить эту программу, или он оплатить из своего избирательного фонда эти лишние знаки. И это является, наверное, самым разумным.

Напоминаем: выборы в Палату представителей Национального собрания состоятся 11 сентября. На 110 мест претендуют более 520 кандидатов в депутаты. Сейчас они ведут предвыборную агитацию.

Она завершится за 24 часа до основного дня голосования.

Помимо выступления в прессе кандидаты проводят пикеты в свою поддержку, встречаются с избирателями. Параллельно в Беларуси идёт выдвижение кандидатов в члены Совета Республики.

ЦИК планирует завершить их регистрацию не позднее 24 августа.

На данный момент все регионы, кроме Минска, определились с кандидатами в члены верхней палаты парламента и представили сведения о них в Центральную избирательную комиссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.