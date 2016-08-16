Лидия Ермошина: «Очень простые способы выдвижения, особенно если ты партиец»

Новости Беларуси. Теледебаты кандидатов в депутаты по всем округам пройдут в Минске, Витебской и Могилевской областях. Об этом 16 августа сообщила Глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК поделилась с журналистами подробностями хода парламентской компании.

В частности, она рассказала, что лицевые счета открыли менее половины кандидатов, а это своего рода баланс средств на агитационной период. Учитывая специфику избирательного кодекса, кандидаты на парламентский пост стараются не упускать возможность и обратиться к потенциальной аудитории.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас очень простые способы выдвижения, особенно если ты партиец. Я понимаю, собрать подписи – тяжело, это действительно большое моральное напряжение. Это очень сложная морально и физически работа. Выдвинуться от партии ничего не стоит, это просто и очень комфортно. Так почему же не попробовать, если законодательство даёт такие лёгкие способы поучаствовать в парламентской кампании?

Число зарегистрированных кандидатов возросло до 522.

И у каждого есть возможность выступить по радио, телевидению или опубликовать свою программу на страницах печатных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.