Молодежь Жодино будет призывать прийти 11 сентября на избирательный участок

Новости Беларуси. Твой день – твой выбор! Жодино на время предвыборной кампании станет площадкой для реализации молодежных инициатив. В агитации и поддержке кандидатов в депутаты ребята участвовать не будут. Но в стороне от парламентских выборов не останутся: с помощью акций будут призывать всех с полной ответственностью подойти к одной из главных политических событий и не миновать 11 сентября свой участок для голосования сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Глушко, первый секретарь Жодинского городского комитета БРСМ:

Мы разрабатываем флаеры двусторонние. На одной стороне у нас – картинка «Сделай свой выбор», на второй стороне – вдохновляющие выражения великих людей. Мы планируем проводить такие акции несколько раз в неделю. Еще у нас планируется в конце августа провести проект «Открытый диалог».