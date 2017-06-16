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Глава Администрации Президента Наталья Кочанова встретилась с коллективом нефтехимического предприятия Новополоцка

16 июня 2017 16:40
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Новости Беларуси. Как ускорить, упростить и удешевить строительство и модернизацию крупных промышленных объектов. Об этом 16 июня говорили на встрече главы Администрации Президента Натальи Кочановой с коллективом нефтехимического гиганта Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники новополоцкого предприятия предлагают в первую очередь наладить обратную связь между теми, кто издает технические акты, и теми, кто сталкивается с проблемами в их практической реализации. В частности, речь шла о процессе строительства установки замедленного коксования. Интересовали нефтепереработчиков и вопросы социальной сферы. На каждый из них новополочане получили исчерпывающие ответы.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова встретилась с коллективом нефтехимического предприятия Новополоцка-1

Николай Овинцовский, начальник участка нефтеперерабатывающего предприятия Новополоцка:
Нас интересует судьба наших выпускников наших учебных заведений. Чтобы они были востребованы.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова встретилась с коллективом нефтехимического предприятия Новополоцка-4

Людмила Шушпанная, лаборант химического анализа нефтехимического предприятия Новополоцка:
Меня волнует прежде всего увеличение количества врачей и специалистов в нашем городе.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова встретилась с коллективом нефтехимического предприятия Новополоцка-7

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Там, где вопросы, которые касались Новополоцка, конечно, мы постараемся помочь решить. Это вопрос создания Центра аллергологии. Поэтому, может быть, это актуально, и, наверное, актуально для этого города. У меня очень хорошие впечатления. Я люблю такие коллективы, где действительно есть свои традиции, которые сложились уже годами.

Встречи чиновников, руководителей компетентных служб с коллективами и населением впредь будут более системными, – уверила Наталья Кочанова. Сама же глава Администрации Президента уже 17 июня побывает в Верхнедвинске, где в 11 часов утра начнет личный прием граждан.

# Прием граждан # Наталья Кочанова

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