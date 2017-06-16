Глава Администрации Президента Наталья Кочанова встретилась с коллективом нефтехимического предприятия Новополоцка

Новости Беларуси. Как ускорить, упростить и удешевить строительство и модернизацию крупных промышленных объектов. Об этом 16 июня говорили на встрече главы Администрации Президента Натальи Кочановой с коллективом нефтехимического гиганта Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники новополоцкого предприятия предлагают в первую очередь наладить обратную связь между теми, кто издает технические акты, и теми, кто сталкивается с проблемами в их практической реализации. В частности, речь шла о процессе строительства установки замедленного коксования. Интересовали нефтепереработчиков и вопросы социальной сферы. На каждый из них новополочане получили исчерпывающие ответы.