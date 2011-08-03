Генрих Гиммлер — рейхсфюрер СС, правая рука Гитлера, самый главный человек Германии в вопросах смерти

1923 год. NSDAP (национал-социалистическая немецкая рабочая партия) совершает попытку государственного переворота, вошедшую в историю как мюнхенский «пивной путч». Генрих Гиммлер идет со знаменем в колонне нацистов и попадает под обстрел, но остается невредимым. В этом же году он вступает в нацистскую партию. Спустя некоторое время в знаменитой пивной «Хофбройкеллер» на собрании национал-социалистов появился юноша лет 20, с головой на цыплячей шейке и крысиной мордочкой с усиками. Его привел Рудольф Гесс. В какой-то момент юнец, как фокусник, выдернул из рукава красное полотнище с белым кругом, внутри которого располагалась черная свастика. Фюреру штурмовиков Эрнесту Рему очень понравилось знамя. Елена Съянова, историк:

Но Гиммлер объявил, что это великолепное красное полотнище предназначено лейбштандарту Адольфа Гитлера . Кстати, слово «фюрер» тогда еще не произносилось.

А вот эта, треугольная, с черепом и костями, — товарищу Рему для его боевых формирований. Можете себе представить, что делает Рем в этой ситуации. У нас нет свидетельства о том, что было некое членовредительство. Гесс вспоминает, что Рем взял Гиммлера за шиворот и выкинул его за дверь.

Однако Гиммлер невозмутимо дождался окончания собрания. Когда нацисты покидали пивную, Адольф Гитлер похлопал его по плечу. Гесс, кивнув на Гиммлера, сказал: «Клянусь моей верностью, Адольф, у тебя будет преторианская гвардия». И руководителем этой гвардии очень скоро стал юнец с крысиной мордочкой, который придумал личный лейбштандарт Гитлера. Генрих Гиммлер хотел сделать СС ядром арийской нации. Он убедил Гитлера в том, что эсэсовцы должны обладать большими правами, чем другие немцы. Эсэсовцы не проходили военной службы, не могли быть судимы обычным гражданским судом, им были разрешены дуэли, обесчестивший себя преступлением эсэсовец даже имел право покончить жизнь самоубийством, но на это требовалось разрешение начальства. СС стало новой немецкой аристократией. Туда стремились попасть молодые люди буржуазной среды из знатных германских фамилий. Далеко не все и не сразу поняли, что Гиммлер создает не просто охранное формирование, а тайный орден наподобие средневековых рыцарских орденов. О принадлежности к ордену говорили и все атрибуты СС. Каждый эсэсовец носил специально изготовленный кинжал, на лезвии которого был выгравирован девиз СС «Моя честь — моя верность». Особо отличившимся вручали кольцо «Мертвой головы» — массивный кусок серебра в виде венка дубовых листьев. Человеческий череп символизировал преданность до смерти. А эмблемой СС стали две стилизованные буквы, образованные сдвоенным руническим знаком «Зиг» — символом власти, энергии, победы.

Изучение рун являлось обязательным для всех офицеров СС. «Зоннерад» — солнечное колесо, солнечная свастика, символ огня арийских магов. Руна «Тир» — символ воинской доблести. Надгробный знак в виде этой руны устанавливался на могилах эсэсовцев вместо христианского креста. Руна «Хакенкройц», или прямоугольная свастика — главный знак нацистов, символизирующий возрождение и бесконечность существования. Гиммлер хотел заменить свастикой все кресты на католических соборах.

«Великий магистр» Гиммлер создал в своем ордене атмосферу таинственности. Существовало несколько кругов посвященных. Ближайший круг к магистру состоял из 12 обенгруппенфюреров СС. Под номером 5 значился некий Вайстор. Это был псевдоним. На самом деле этого человека звали Карл Мария Вилигут. И он был духовным наставником Гиммлера. В СС Вилигут был главным специалистом по тайным обрядам и расшифровке рун. Юрий Воробьевский, историк:

Вилигута посещали такие трансовые состояния одержимости, можно сказать. И он рассказывал, что в этом специфическом состоянии он способен видеть события многовекового прошлого. А это все потрясало воображение Гиммлера.

На западе Германии есть, как считают, магический треугольник. Его образуют скалы Экстернштайне, где находились языческие святилища огня, Тевтобургский лес, где, по приданию, в начале новой эры германцы разгромили 3 римских легиона, замыкает этот треугольник в виде копья, обращенного на восток, замок Вевельсбург. По приданию волхвов, здесь германские воины остановят грядущее нашествие орд с Востока. Гиммлер решил сделать этот замок орденским замком СС. Проект разрабатывал Вилигут.