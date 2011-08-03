Норвегия вышла из операции НАТО в Ливии

Последние норвежские истребители F-16 прекратили полеты в рамках миссии НАТО в Ливии. Норвегия, как и было запланировано, полностью завершила свое участие в военной операции в Ливии к 1 августа, сообщает РИА «Новости».Между тем, НАТО намерено продолжать военную операцию в Ливии «до победного конца», несмотря на выход из коалиции Норвегии. Об этом заявил источник в штаб-квартире Альянса. Всего за время своего участия в агрессии против Ливии Норвегия осуществила 589 боевых самолетовылетов. Таким образом, шесть норвежских F-16 выполнили 10 процентов всех боевых вылетов альянса против Каддафи.



Активные действия в Ливии продолжают вооруженные силы 7 стран НАТО: Франции, Великобритании, Канады, Италии, Испании, Бельгии, Турции. Греция участвует в операции, предоставляя самолетам Альянса свои военные базы на средиземноморских островах.



7 июля 2011 года правительство Италии урезало финансирование операции против Ливии на две трети, итальянские боевые самолеты резко ограничили участие в бомбардировках Ливии. Сейчас помощь Италии в борьбе с режимом Каддафи сводится в основном к разведывательным полетам и предоставлению авиации альянса своих военно-воздушных баз.