Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Более тысячи лет история России и Беларуси неразрывно связана с христианством. Утверждая в обществе идеалы добра, человеколюбия, веры, надежды и любви, Православная церковь стала источником гуманистических ценностей, проводником идей патриотизма и гражданской ответственности. Мы высоко ценим усилия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по продвижению мира и согласия в обществе, развитию культуры, решению гуманитарных проблем современности» – говорится в поздравлении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился в 1947 году в Ленинграде. Уже 4 года возглавляет Русскую Православную церковь. За свои заслуги удостоен множества наград. В 2013 году Александр Лукашенко наградил Предстоятеля орденом Дружбы народов за значительный вклад в союзное строительство.