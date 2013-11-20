Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения

20 ноября 2013 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Более тысячи лет история России и Беларуси неразрывно связана с христианством. Утверждая в обществе идеалы добра, человеколюбия, веры, надежды и любви, Православная церковь стала источником гуманистических ценностей, проводником идей патриотизма и гражданской ответственности. Мы высоко ценим усилия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по продвижению мира и согласия в обществе, развитию культуры, решению гуманитарных проблем современности» – говорится в поздравлении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл родился в 1947 году в Ленинграде. Уже 4 года возглавляет Русскую Православную церковь. За свои заслуги удостоен множества наград. В 2013 году Александр Лукашенко наградил Предстоятеля орденом Дружбы народов за значительный вклад в союзное строительство.

# Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
После проигрыша сборной Египта футбольные фанаты и митинговавшие в центре Тахрира устроили беспорядки
20 ноября 2013 06:44

После проигрыша сборной Египта футбольные фанаты и митинговавшие в центре Тахрира устроили беспорядки

Александр Лукашенко: Мы создаем мощную, новую, единую судебную систему
19 ноября 2013 18:13

Александр Лукашенко: Мы создаем мощную, новую, единую судебную систему

Александр Лукашенко: В ближайшее время мы очень серьезно проверим на боеготовность Вооруженные Силы
18 ноября 2013 19:57

Александр Лукашенко: В ближайшее время мы очень серьезно проверим на боеготовность Вооруженные Силы