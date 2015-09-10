Федерика Могерини: Отношения Евросоюза с Беларусью нуждаются в улучшении

Новости Франции. А вот заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которое она озвучила, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Отношения Евросоюза с Беларусью нуждаются в улучшении, – заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. – Я согласна, что подход к Беларуси должен быть реалистичным, а не только ограниченным нашей политикой в области санкций».

Могерини так же добавила, что верит в то, что каков бы ни был ответ ЕС, он будет сопровождаться шагами по активизации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.