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Федерика Могерини: Отношения Евросоюза с Беларусью нуждаются в улучшении

10 сентября 2015 18:07
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Новости Франции. А вот заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которое она озвучила, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Отношения Евросоюза с Беларусью нуждаются в улучшении, – заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. – Я согласна, что подход к Беларуси должен быть реалистичным, а не только ограниченным нашей политикой в области санкций».

Могерини так же добавила, что верит в то, что каков бы ни был ответ ЕС, он будет сопровождаться шагами по активизации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Евросоюз

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