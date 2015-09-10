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ПАСЕ на выборах Президента Беларуси представят 11 наблюдателей

10 сентября 2015 17:59
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Новости Беларуси. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы приветствует приглашение принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси. Организация будет представлена 11 наблюдателями. Об этом сказано в заявлении делегации из шести депутатов Ассамблеи, завершающих 10 сентября свой визит в Беларусь.

Эксперты также приветствовала приглашение большого числа наблюдателей от ОБСЕ. 

На встрече в ЦИК делегатам от ПАСЕ рассказали о подготовке выборов и состоянии избирательного процесса на сегодня. В заявлении отмечается, что «по данным ЦИК, ни одной жалобы в ведомство не было подано», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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