ПАСЕ на выборах Президента Беларуси представят 11 наблюдателей

Новости Беларуси. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы приветствует приглашение принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Беларуси. Организация будет представлена 11 наблюдателями. Об этом сказано в заявлении делегации из шести депутатов Ассамблеи, завершающих 10 сентября свой визит в Беларусь.

Эксперты также приветствовала приглашение большого числа наблюдателей от ОБСЕ.

На встрече в ЦИК делегатам от ПАСЕ рассказали о подготовке выборов и состоянии избирательного процесса на сегодня. В заявлении отмечается, что «по данным ЦИК, ни одной жалобы в ведомство не было подано», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.