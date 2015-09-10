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Федерация профсоюзов Беларуси: Мирная и спокойная жизнь на белорусской земле напрямую зависят от главы государства

10 сентября 2015 17:52
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Новости Беларуси. 10 сентября самая массовая общественная организация Беларуси провела  Совет Пленума ФПБ. Это демонстрирует активное участие членов профсоюзов в политической жизни общества во время избирательной кампании. Председатель федерации Михаил Орда, отметил, что мы вместе отвечаем за укрепление и развитие нашей страны. 

Сегодня на Пленуме принято заявление, в котором говорится, что социальные гарантии, защита прав трудящихся, мирная и спокойная жизнь на белорусской земле напрямую зависят от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь:
Наша работа будет проходить и в профсоюзных организациях, но все с соблюдением избирательного законодательства. Есть избирательное законодательство, которое мы соблюдаем. И надо сказать, что кампания по сбору подписей показала, что замечаний практически ни у кого не было.  

# Михаил Орда # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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