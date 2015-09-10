Федерация профсоюзов Беларуси: Мирная и спокойная жизнь на белорусской земле напрямую зависят от главы государства

Новости Беларуси. 10 сентября самая массовая общественная организация Беларуси провела Совет Пленума ФПБ. Это демонстрирует активное участие членов профсоюзов в политической жизни общества во время избирательной кампании. Председатель федерации Михаил Орда, отметил, что мы вместе отвечаем за укрепление и развитие нашей страны.

Сегодня на Пленуме принято заявление, в котором говорится, что социальные гарантии, защита прав трудящихся, мирная и спокойная жизнь на белорусской земле напрямую зависят от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь:

Наша работа будет проходить и в профсоюзных организациях, но все с соблюдением избирательного законодательства. Есть избирательное законодательство, которое мы соблюдаем. И надо сказать, что кампания по сбору подписей показала, что замечаний практически ни у кого не было.