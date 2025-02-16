Фатигаров: уверен в завершении конфликта в Украине с полным учётом интересов России

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Я уверен в завершении конфликта в Украине с полным учетом интересов Российской Федерации. Это будет трудный процесс, потому что западные страны, за исключением теперь президента Соединенных Штатов, в принципе не хотят принимать никакие наши интересы в этих разговорах. И разговоров с Россией вести вообще никаких не хотели. Я хочу обратить внимание еще на то, что в свой первый день пребывания вновь в Белом доме, в Овальном кабинете, президент Дональд Трамп, помимо того, что грозил санкциями и прочее, он незаметно вроде бы один раз, но четко проговорил собравшейся прессе, что, когда я буду разговаривать с Владимиром Путиным, я не буду применять никаких угроз и давления. Потому что с таким лидером, как Владимир Путин, это даст, безусловно, обратный эффект. И сейчас все эксперты обратили внимание, что в обнародованном разговоре двух лидеров никаких угроз или давления со стороны Трампа не было сделано, даже попыток.

То есть шел разговор двух равноправных лидеров, обладающих мощной силой. И если эти силы схлестнутся, уничтожится весь мир. И эти лидеры это понимают и понимают, что необходимо прийти к урегулированию этого конфликта, естественно, с учетом интересов Российской Федерации. Поэтому были заявления и Марко Рубио, и нового министра обороны Соединенных Штатов о том, что к границам не только 1991-го, об этом вообще никакой разговор не идет, к границам 2014 года Украина вернуться уже не сможет. Это очень важный момент. И второй момент – для нас это абсолютно понятно, но для западного мира это был шок. Трамп четко совершенно разъяснил, что никакого НАТО для Украины не будет. Это не обсуждается.