Евромайдан в Украине. ЕС приостановил работы по торговому соглашению с Украиной

Новости Украины. События в Украине на неделе можно описать двояко. С одной стороны, новости с пометкой «срочно» поступали оттуда едва ли не ежечасно. С другой, воз, то есть палатки, и ныне там, на Майдане. Впрочем, не только. Бессрочный митинг на Европейской площади Киева начали противники «евроинтеграции любой ценой». Демонстрации в поддержку властей, принявших в ноябре решение повременить с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС прошли в Севастополе, Симферополе, Одессе и ряде других городов юга и востока страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вот за пределами Украины порой чересчур активное участие в процессах на ее территории на неделе принимал Запад. Представители США в Белом Доме, Капитолии и даже Пентагоне в личных беседах и официальных заявлениях открыто угрожали официальному же Киеву санкциями. Одиозный сенатор-республиканец Джон Маккейн вслед за зампредседателя госдепа Викторией Нуланд, посетившие оппозиционеров на Майдане, не сдерживались в комментариях. Ультимативной резолюцией разродился и Европарламент.

Джон Маккейн, сенатор от Республиканской партии (США):

Очевидно, необходима помощь, деньгами, едой, знаками поддержки людям, которые здесь и сейчас приносят себя в жертву, окей?

Ребекка Хармс, депутат Европарламента от партии Зеленых (ФРГ):

Я прошу всех приветствовать делегацию с Евромайдана - людей, которые еще вчера вечером были на улицах Киева и которые будут рады любой поддержке с вашей стороны. Сейчас они здесь, я прошу приветствовать тех, кто сражается, не применяя насилия, на улицах Киева.

На фоне такого «всезападного объединения» многим на западе Украины хотелось бы не заметить заявления Еврокомиссии. Вот только на неделе ее официальный представитель Оливье Байи все же разочаровал этих многих, заявив, что «в отношениях с Киевом сейчас речь идет только о сближении, а не о вступлении в европейское сообщество. И Соглашение об ассоциации — это соглашение о сближении, процветании и инвестициях. Оно не требует никаких компенсаций». То есть, обещанного некоторыми на Майдане, от Европы придется ждать явно не три года. Да и сегодняшнее решение еврокомиссара Штефана Фюле о приостановлении работы по торговому соглашению с Украиной также «как бы намекает»... Может, поэтому и сегодняшние выступления в Киеве как сторонников, так и противников про-западной ориентации, пока выглядят не такими бурными, как на прошлой неделе.

Однако, когда речь идет о так называемой «мирной уличной демократии», говорить о чем-то с определенностью, понятно, не приходится. Ведь именно те, кто, по мнению депутата Европарламента, «сражался, не применяя насилия, на улицах Киева», в прошлое воскресенье разрушили памятник Ленину и принесли его фрагмент на Майдан.