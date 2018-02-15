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Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые

15 февраля 2018 17:23
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Новости Беларуси. Беларусь готова развивать взаимодействие с Турцией по всем направлениям. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с главой правительства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-1

   Это первый в истории двух государств официальный визит в Беларусь на уровне премьера. Как подчеркнёт Президент, сегодня двухстороннее сотрудничество переживают период ренессанса. Хорошо налажена торговля.   

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-3

Турция – один из важнейших партнеров нашей страны и занимает девятое место по объему товарооборота. Но расти есть куда и этот потенциал необходимо использовать.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-5

Этот визит уже не раз называли историческим. В Беларуси премьер-министр Турции с официальным визитом впервые. Отсюда и столь насыщенная программа.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-7

И хоть турецкого гостя белорусская погода встретила холодными и зимними минус 9 на теплоту встреч это уж точно никак не повлияло.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-9

За последние несколько лет в двустороннем диалоге много тех самых «впервые». 2016 год и первый в истории официальный визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Беларусь.

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-11

2017 – и уже результат: товарооборот составил без малого 950 миллионов долларов. Тоже впервые. А ведь дипотношениям Беларуси и Турции более четверти века. Достичь ту самую планку в миллиард как раз и договорились два Президента.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-13

За все эти годы в нашей стране прочно закрепился и турецкий бизнес – строительный, продовольственный, туристический. А еще партнёры инвестируют в нашу экономику: 40 миллионов только за 2017 год.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В течение нескольких последних лет белорусско-турецкие отношения переживают период ренессанса. Мы наладили хорошее сотрудничество в торгово-экономической сфере, а это фундамент любых отношений. У нас, как никогда, хорошие политические отношения межгосударственные. Наши ведомства (по крайней мере, основные ведомства), которые определяют белорусско-турецкие отношения, находятся в тесном контакте и очень хорошо сотрудничают, притом плодотворно.  

Наш товарооборот приблизился к миллиарду долларов, а может быть, и превзошел. Может быть, мы не совсем всё точно считаем. Но это только база для дальнейшего развития белорусско-турецких отношений.  

Господин премьер, давайте использовать эту базу для наращивания наших отношений по всем направлениям. Закрытых тем у нас нет для сотрудничества с Турецкой Республикой. Мы готовы по всему спектру взаимоотношений с вами сотрудничать.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-19

Еще вчера в правительстве стороны подписали довольно большой пакет соглашений. О защите инвестиций, о сотрудничестве в сфере спорта, о международной комбинированной перевозке товаров. Кстати, ту самую, транспортную сферу Бинали Йылдырым знает как никто другой. Не один год проработал министром транспорта, был депутатом парламента Турции.   

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-21

В первые минуты встречи с Александром Лукашенко скажет: с первым официальным визитом премьер-министра Турции в Беларусь запоздали. Приходится наверстывать. Тем более отношения между двумя странами-партнёрами уже очень теплые. Почувствовать это на себе турецкий гость мог прямо с первых минут. Еще у трапа самолета.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-23

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турецкой Республики:  
Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что очень тепло и гостеприимно нас встретили. Вчера я встретился с вашим премьер-министром, встреча была эффективная и широкомасштабная. Мы обсудили все межгосударственные вопросы: торговля, туризм, транспорт, культура. Также я бы хотел передать слова приветствия от нашего главы государства. Реджеп Эрдоган считает, что мы недостаточно используем наш потенциал.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-25

Анастасия Иванникова, СТВ:  
Экономика Турции – одна из быстроразвивающихся экономик в мире. Одной из сильнейших в регионе ее сделали многоотраслевая промышленность, выгодное географическое положение и приток зарубежных инвестиций. Не единожды эта страна была в списке крупнейших мировых импортеров. Здесь производят строительные материалы, бытовую технику, текстиль.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-27

В диалоге с Беларусью партнеры заинтересованы. Строительство, финансы, машиностроение, легкая промышленность – эти сферы сегодня представляют наибольший интерес. 

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-29

 Особенно важно, чтобы наши ведущие машиностроительные предприятия открыли сборочные производства. Вопрос уже в проработке. «Гомсельмаш», «БелАЗ», «Амкодор».

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-31

Халиль Ибрагим Дурсуноглу, генеральный директор компании – партнера ОАО «АМКОДОР» в Турции:  
Главный повод нашего пребывания здесь – это намерение открытия завода «Амкодор» в Турции. Это позволит нам повысить доходы и адаптировать очень качественную технику «Амкодора» к турецкому рынку, потому что он очень отличается от российского, например.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-33

То, что это действительно станет новой страницей в сотрудничестве, сегодня подтвердят турецкие бизнесмены. Представители деловых кругов встретились в Минске. 70 турецких и 140 белорусских компаний.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-35

А потом все отметят: важное направление – еще и сотрудничество научно-техническое. Тем более за последние несколько лет потребности рынка высоких технологий в Турции выросли в несколько раз. А ещё логистика.   

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-37

Турция видит Беларусь как глобального стратегического партнера и уверена, что наша страна в ближайшее время станет центральным логистическим центром региона.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-39

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:  
Беларусь может свои разработки предложить для совместного освоения. Наша перспектива и будущее это промышленная кооперация. Это инвестиции турецкие в модернизацию производств, создание новых производств, освоение новых технологий.  Дмитрий Дичковский, сопредседатель Белорусско-турецкого делового совета:     
В Турции развиты те отрасли, которые могут помочь экономическому потенциалу Беларуси. Это, например, автокомпоненты, строительная отрасль текстиль. Это те сектора белорусской экономики, которые нуждаются в новой компетенции, ресурсах, инвестициях, инновациях. 

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-41

Торгово-экономические, бизнес-связи, а ещё культурные. Частичка Турции теперь есть и у нас – в Беларуси. А точнее «Следы Стамбула». Уникальные книги и фотографии от наших друзей теперь будут храниться в Национальной библиотеке.   

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-43

Коллекция охватывает время с 14 по 19 век. Самая старая рукопись датируется 1377 годом.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-45

Зюльфи Томан, глава Национальной библиотеки Турции:  
Это очень важный проект для нас. Это будет турецкий уголок в вашей стране. Здесь в основном историческая литература, книги по философии и детские. Мы хотим, чтобы в Беларуси больше знали о нашей стране.

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-47

А ещё курорты Турции – одно из самых популярных туристических направлений. За 2017 год число отдыхающих из Беларуси выросло вдвое.

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-49

По словам экспертов, туристический бум вызван не только отменой виз. Партнерство двух стран тоже сыграло не последнюю роль. Сейчас одна из первоочередных задач – обеспечить хорошее авиасообщение между Беларусью и Турцией. 

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-51

Предстоит работать над увеличением количества рейсов между государствами. До следующего летнего сезона самолеты в этом направлении должны лететь до 7 раз в неделю. А это значит – две страны ещё теснее свяжут личные связи двух народов.  

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-53

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-55

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-57

Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые-59

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Турция # Владимир Улахович # Бинали Йылдырым # Дмитрий Дичковский # Халиль Ибрагим Дурсуноглу # Зюльфи Томан

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