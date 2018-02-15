Этот визит назвали историческим: премьер-министр Турции с официальным визитом в Беларуси впервые

Новости Беларуси. Беларусь готова развивать взаимодействие с Турцией по всем направлениям. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с главой правительства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый в истории двух государств официальный визит в Беларусь на уровне премьера. Как подчеркнёт Президент, сегодня двухстороннее сотрудничество переживают период ренессанса. Хорошо налажена торговля.

Турция – один из важнейших партнеров нашей страны и занимает девятое место по объему товарооборота. Но расти есть куда и этот потенциал необходимо использовать.

Этот визит уже не раз называли историческим. В Беларуси премьер-министр Турции с официальным визитом впервые. Отсюда и столь насыщенная программа.

И хоть турецкого гостя белорусская погода встретила холодными и зимними минус 9 на теплоту встреч это уж точно никак не повлияло.

За последние несколько лет в двустороннем диалоге много тех самых «впервые». 2016 год и первый в истории официальный визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Беларусь.

201 7 – и уже результат: товарооборот составил без малого 950 миллионов долларов. Тоже впервые. А ведь дипотношениям Беларуси и Турции более четверти века. Достичь ту самую планку в миллиард как раз и договорились два Президента.

За все эти годы в нашей стране прочно закрепился и турецкий бизнес – строительный, продовольственный, туристический. А еще партнёры инвестируют в нашу экономику: 40 миллионов только за 2017 год.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В течение нескольких последних лет белорусско-турецкие отношения переживают период ренессанса. Мы наладили хорошее сотрудничество в торгово-экономической сфере, а это фундамент любых отношений. У нас, как никогда, хорошие политические отношения межгосударственные. Наши ведомства (по крайней мере, основные ведомства), которые определяют белорусско-турецкие отношения, находятся в тесном контакте и очень хорошо сотрудничают, притом плодотворно.

Наш товарооборот приблизился к миллиарду долларов, а может быть, и превзошел. Может быть, мы не совсем всё точно считаем. Но это только база для дальнейшего развития белорусско-турецких отношений. Господин премьер, давайте использовать эту базу для наращивания наших отношений по всем направлениям. Закрытых тем у нас нет для сотрудничества с Турецкой Республикой. Мы готовы по всему спектру взаимоотношений с вами сотрудничать.

Еще вчера в правительстве стороны подписали довольно большой пакет соглашений. О защите инвестиций, о сотрудничестве в сфере спорта, о международной комбинированной перевозке товаров. Кстати, ту самую, транспортную сферу Бинал и Йылдыр ы м знает как никто другой. Не один год проработал министром транспорта, был депутатом п арламента Турции.

В первые минуты встречи с Александром Лукашенко скажет: с первым официальным визитом премьер-министра Турции в Беларусь запоздали. Приходится наве рстывать. Тем более отношения между двумя странами-партнёрами уже очень теплые. Почувствовать это на себе турецкий гость мог прямо с первых минут. Ещ е у трапа самолета.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турецкой Республики:

Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что очень тепло и гостеприимно нас встретили. Вчера я встретился с вашим премьер-министром, встреча была эффективная и широкомасштабная. Мы обсудили все межгосударственные вопросы: торговля, туризм, транспорт, культура. Также я бы хотел передать слова приветствия от нашего главы государства. Реджеп Эрдоган считает, что мы недостаточно используем наш потенциал.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Экономика Турции – одна из быстроразвивающихся экономик в мире. Одной из сильнейших в регионе ее сделали многоотраслевая промышленность, выгодное географическое положение и приток зарубежных инвестиций. Не единожды эта страна была в списке крупнейших мировых импортеров. Здесь производят строительные материалы, бытовую технику, текстиль.

В диалоге с Беларусью партнеры заинтересованы. Строительство, финансы, машиностроение, легкая промышленность – эти сферы сегодня представляют наибольший интерес.

Особенно важно, чтобы наши ведущие машиностроительные предприятия открыли сборочные производства. Вопрос уже в проработке. «Гомсельмаш», «БелАЗ», «Амкодор».

Халиль Ибрагим Дурсуноглу, генеральный директор компании – партнера ОАО «АМКОДОР» в Турции:

Главный повод нашего пребывания здесь – это намерение открытия завода «Амкодор» в Турции. Это позволит нам повысить доходы и адаптировать очень качественную технику «Амкодора» к турецкому рынку, потому что он очень отличается от российского, например.

То, что это действительно станет новой страницей в сотрудничестве, сегодня подтвердят турецкие бизнесмены. Представители деловых кругов встретились в Минске. 70 турецких и 140 белорусских комп а ний.

А потом все отметят: важное направление – е ще и сотрудничество научно-техническое. Тем более за последние несколько лет потребности рынка высоких технологий в Турции выросли в несколько раз. А ещё логистика.

Турция видит Беларусь как глобального стратегического партнера и уверена, что наша страна в ближайшее время станет центральным логистическим центром региона.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Беларусь может свои разработки предложить для совместного освоения. Наша перспектива и будущее – это промышленная кооперация. Это инвестиции турецкие в модернизацию производств, создание новых производств, освоение новых технологий. Дмитрий Дичковский, сопредседатель Белорусско-турецкого делового совета:

В Т урции развиты те отрасли, которые могут помочь экономическому потенциалу Б еларуси. Это, например, автокомпоненты, строительная отрасль текстиль. Это те сектора белорусской экономики, которые нуж д аются в новой компетенции, ресурсах, инвестициях, инновациях.

Торгово-экономические, бизнес-связи, а ещё культурные. Частичка Турции теперь есть и у нас – в Беларуси. А точнее «Следы Стамбула». Уникальные книги и фотографии от наших друзей теперь будут храниться в Национальной библиотеке.

Коллекция охватывает время с 14 по 19 век. Самая старая рукопись датируется 1377 годом.

Зюльфи Томан, глава Национальной библиотеки Турции:

Это очень важный проект для нас. Это будет турецкий уголок в вашей стране. Здесь в основном историческая литература, книги по философии и детские. Мы хотим, чтобы в Беларуси больше знали о нашей стране.

А ещё курорты Турции – одно из самых популярных туристических направлений. За 2017 год число отдыхающих из Беларуси выросло вдвое.

По словам экспертов, туристический бум вызван не только отменой виз. Партнерство двух стран тоже сыграло не последнюю роль. Сейчас одна из первоочередных задач – обеспечить хорошее авиасообщение между Беларусью и Турцией.