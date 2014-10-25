«Мир - и всё! Нам больше ничего не надо!» Жители Донбасса плачут от отчаяния перед выборами

В Донецкой и Луганской областях выборы тоже должны пройти. Местами. И мы имеем возможность узнать о том, что происходит в этом регионе Украины - только что получили репортаж из города Славянска.

Анна Румянцева, корреспондент:

Еще три месяца назад в Славянске были слышны взрывы, выстрелы тяжелой артиллерии. Сегодня здесь мирная жизнь, город потихоньку восстанавливается и готовится к предстоящим выборам, которые уже называют самыми охраняемыми в истории страны.

За правопорядком будет следить не только милиция, но еще и спецназ СБУ и даже военнослужащие. Дело в том, что киевские власти сейчас контролируют не всю территорию Донбасса и заявляют о риске серьезных провокаций. Голосование не сможет пройти в пятнадцати избирательных округах Донецкой и Луганской областей. А это половина всех округов. Обстановка в зоне антитеррористической операции пока держится умеренно спокойной. Ночью даже не было зафиксировано выстрелов в районе Донецкого аэропорта, где ситуация до этого сохранялась напряженной. А вот в самом Донецке, по некоторой информации, ночью был взорван частный жилой дом.

Предвыборное настроение у жителей Славянска разное. Но объединяет всех одно - желание мира в Украине.

Жители Славянска:

От будущих выборов я ожидаю больше определенности. Я думаю, что должно наступить более понятное время.

Я хочу, чтобы власть была не коррумпированная, а честная. Мне этого очень хочется. И чтобы мы не жили в нищете, просто жили нормально.

Главное, пусть будет мир, мы здесь пережили такое... Я прожила 63 года, я не хочу, чтобы была война, я только за мир. А будет мир - и все, нам больше ничего не надо.

На юго-востоке своим правом голоса смогут воспользоваться и бойцы украинской армии, которые участвуют в антитеррористической операции. Правда, не все, а лишь те, кто успел изменить избирательные адреса. Из 50 тысяч военнослужащих АТО проголосовать смогут лишь примерно 10 тысяч.

Анна Румянцева, корреспондент:

Что касается претендентов на попадание в Раду, то здесь, на юго-востоке, в большинстве округов баллотируются те, кто ранее состоял в «Партии регионов». При этом главный мотив практически всех предвыборных программ – восстановление региона.