Есть очень много вызовов и угроз, с которыми мы должны вместе бороться: в Минске подвели итоги работы ОДКБ в 2017 году

В действии бойцы белорусского антитеррористического подразделения, милицейский «Алмаз». Все грани безопасности без малого одной шестой части суши обсудили на этой неделе у нас. Беларусь в 2017 году председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности, а Минск стал столицей юбилейного саммита ОДКБ.

Предсказуемо последним на саммит прибыл Владимир Путин. Заметно было: президенты рады встрече. Глава Кремля даже пожал руку девушке из дипломатического эскорта. А вот недавно избранный президент Кыргызстана был более сдержан – он впервые в Минске и на саммите ОДКБ.

Первым же во Дворец Независимости прибыл Нурсултан Назарбаев. Астана перенимает эстафету председательства ОДКБ у Минска. Лукашенко и Назарбаев задержались у красной дорожки – есть, что обсудить. Ведь ОДКБ это не только силовая платформа, но еще и интеграционный фундамент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это действительно был открытый, принципиальный разговор самых близких – я цитирую – в этом мире государств. Ближе и роднее, чем сидящие за этим столом, к сожалению, у нас нет. А может, и к счастью. Именно этот фрагмент спича белорусского лидера для искушенной встречами на высшем уровне пишущей братии стал фишкой саммита. Журналисты даже отложили в стороны белорусские конфеты, так понравившиеся зарубежной прессе. Впечатлила журналистов и сама подготовка к саммиту. Также тщательно и выверено Беларусь подошла к своим инициативам в ОДКБ. В эти стенах родился минский мир, предложение «Хельсинки-2» и новая инициатива, характерная для Минска – укреплять архитектуру мира в Евразии, создать институт партнерства ОДКБ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

У нас есть очень много совместных вызовов и угроз, с которыми мы должны вместе бороться. И делить, что это – зона ответственности НАТО или ОДКБ, абсолютно не приходится. И нельзя этого делать. И пока политики обсуждали, как ОДКБ сделать стержнем безопасности для разных стран и союзов паневразийского пространства, белорусские силовики сложили пазл антинаркотического сотрудничества от Балтики до Персидского залива. Было изъято 15 тонн наркотиков, а это миллионы доз, которые могли бы искалечить судьбы людей.

Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Это не только, скажем, цифра. Это еще большая профилактика, которая показывает мощь и силу всех тех, кто участвует и обеспокоен данной проблемой. И здесь никаких соцсоревнований нет. Общая идея – «нет» наркотикам.

Наркотики изымают и во время выявления «нелегалов». Такие результаты впечатлили и генсека ОДКБ. Генерал Хачатуров даже отошел от официальной речи.

Юрий Хачатуров, генеральный секретарь ОДКБ:

Мы искали незаконных мигрантов, а нашли вместе с ними наркотики. 3929 дел. По-военному коротко Юрий Хачатуров отрапортовал и о военных успехах: по совместным учениям план перевыполнен. Бойцы наших сил специальных операций получили опыт в горах Армении, а спецназовцы шести армий в составе КСОР – консолидированных действий.

Увеличить военный контингент КСОР и армейское сотрудничество – это тоже инициатива Беларуси. Но все-таки ОДКБ военной мускулатурой не играет, только, что называется, тренирует ее. А сама символика организации не острые пики, куда ветер геополитических интересов подует, а четырехугольна фортеция – намек на миролюбивую, оборонительную позицию. Кстати, именно на Минском саммите уже законодательно закрепили официальные атрибуты ОДКБ.

Александр Лукашенко:

Велась и ведется планомерная работа, направленная на повышение международного авторитета ОДКБ, расширение круга ее сторонников. Конкретные шаги сделаны на пути формирования условий для использования миротворческого потенциала. Если поставить точку в нагорно-карабахском кризисе в 2017 году Минску не удалось, то вот список всех террористических организаций утвержден окончательно. В отличие от других альянсов, международная позиция ОДКБ без политических определений своих сукиных сынов.

Владимир Макей:

Не бывает хороших или плохих террористов. Есть террористическая угроза, с которой нужно бороться. Позиция ОДКБ: интернет – это не монополия отдельных стран, необходимы общие правила ответственного поведения в киберпространстве. А в виртуальной реальности у ОДКБ должна быть такая же синхронизация, как и у этих военных чинов.