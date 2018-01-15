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«Мы планируем к 2020 году достичь 100% потребления чистой воды». Алла Бодак о поставленых целях устойчивого развития страны

15 января 2018 10:47
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В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларуси по законодательству и государственному строительству – Алла Бодак.

«Мы планируем к 2020 году достичь 100% потребления чистой воды». Алла Бодак о поставленых целях устойчивого развития страны-1

Что такое глобальные цели? Для чего они нужны? Как эти цели влияют на белорусское законодательство? Какие поставлены цели устойчивого развития страны?

Подробности – в видеоматериале.

# Фотофакт # Алла Бодак # Государственная политика

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