«Мы планируем к 2020 году достичь 100% потребления чистой воды». Алла Бодак о поставленых целях устойчивого развития страны

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларуси по законодательству и государственному строительству – Алла Бодак .

Что такое глобальные цели? Для чего они нужны? Как эти цели влияют на белорусское законодательство? Какие поставлены цели устойчивого развития страны?

Подробности – в видеоматериале.