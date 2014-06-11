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Электронную очередь на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Каменный лог» Госпогранкомитет планирует ввести в 2015 году

11 июня 2014 10:32
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Новости Беларуси. Электронную очередь на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Каменный лог» Госпогранкомитет планирует ввести в 2015 году. Этот вопрос 11 июня обсуждался на X заседании рабочей группы по интегрированному управлению границами в рамках инициативы ЕС «Восточного партнерства».

В 2014 году электронной  очередью смогут воспользоваться перевозчики грузов в пункте пропуска «Козловичи». А для водителей отведут сервисную зону для парковки и отдыха.

Представители Евросоюза отмечают: рубежи Беларуси и ЕС одни из самых безопасных благодаря слаженной работе белорусских пограничников. Об этом свидетельствует статистика нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
Граница Беларуси с Евросоюзом – одна из самых безопасных, самых лучших и прочных, потому что, если сравнить поток нелегальной эмиграции с других направлений, южного в основном, где в год более 50 тысяч таких случаев, на белорусско-европейской границе это 1700 с лишним. Тут, я думаю, большая заслуга белорусских пограничников, которые работают очень хорошо.

# Государственная граница Беларуси # Майра Мора

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