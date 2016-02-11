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Эксперты из стран Нормандской четверки – Германии, Франции, России и Украины – 11 февраля собрались в Минске

11 февраля 2016 10:30
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Они обсуждают возможные пути выхода из кризиса.  И хотя встреча носит неформальный характер, ее итоги  помогут найти новые способы решения вопроса.

Для нормализации ситуации в Украине все стороны должны прилагать максимум усилий. Разрешение  конфликта цивилизованным путем покажет устойчивость всего Европейского региона к современным вызовам и угрозам. Спустя год переговоров Нормандской четверки в Минске ситуация в Украине остается сложной. Но уровень безопасности в этой стране повысился. В Донецкой области прекратились масштабные обстрелы.  А Минский формат переговоров пока остается единственным возможным в современных условиях.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Минский формат оправдал себя. Если бы все заинтересованные стороны выполняли договоренности, которые были достигнуты год назад в рамках Минского формата, я убежден, что конфликт в Украине давно был бы уже прекращен. На расширение формата можно было бы спокойно пойти, если бы это способствовало скорейшему достижению мира в Украине.

Мартин Сайдик, представитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:
Мы очень плотно работаем. Политическая подгруппа более 30 раз встретилась. В конце концов политические решения должны быть приняты.

Ровно год назад в Минске начался  16-часовой марафон переговоров лидеров стран Нормандской четверки. Они  пришли к соглашению о прекращении огня. В их присутствии был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Мировые лидеры, которые выступают посредниками в урегулировании конфликта, по-прежнему отмечают, что альтернативы минскому процессу нет.

# Владимир Макей # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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