Эксперты из стран Нормандской четверки – Германии, Франции, России и Украины – 11 февраля собрались в Минске

Они обсуждают возможные пути выхода из кризиса. И хотя встреча носит неформальный характер, ее итоги помогут найти новые способы решения вопроса.

Для нормализации ситуации в Украине все стороны должны прилагать максимум усилий. Разрешение конфликта цивилизованным путем покажет устойчивость всего Европейского региона к современным вызовам и угрозам. Спустя год переговоров Нормандской четверки в Минске ситуация в Украине остается сложной. Но уровень безопасности в этой стране повысился. В Донецкой области прекратились масштабные обстрелы. А Минский формат переговоров пока остается единственным возможным в современных условиях.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Минский формат оправдал себя. Если бы все заинтересованные стороны выполняли договоренности, которые были достигнуты год назад в рамках Минского формата, я убежден, что конфликт в Украине давно был бы уже прекращен. На расширение формата можно было бы спокойно пойти, если бы это способствовало скорейшему достижению мира в Украине.

Мартин Сайдик, представитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Мы очень плотно работаем. Политическая подгруппа более 30 раз встретилась. В конце концов политические решения должны быть приняты.

Ровно год назад в Минске начался 16-часовой марафон переговоров лидеров стран Нормандской четверки. Они пришли к соглашению о прекращении огня. В их присутствии был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Мировые лидеры, которые выступают посредниками в урегулировании конфликта, по-прежнему отмечают, что альтернативы минскому процессу нет.