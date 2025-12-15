«Экономика для нас – приоритет приоритетов». О чём договорился Лукашенко с главой иранского МИД?

Белорусско-иранский диалог – это тот случай, когда на прочном геополитическом фундаменте (а здесь подразумеваем и несколько визитов белорусского Президента в Тегеран, и недавний официальный визит иранского лидера в Минск) мы можем эффективно двигаться в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономика в сотрудничестве Минска и Тегерана – приоритет. Это особо подчеркнул Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Ирана. И то, что визит Аббаса Аракчи проходит в непростое для Тегерана время, официальный Минск расценивает как сигнал о том, что наша страна одна из близких и дружественных для Ирана. Для Беларуси Иран – один из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. По многим позициям мировой повестки у государств весьма схожие взгляды. И это, безусловно, то, что сближает. Как, впрочем, и опыт противодействия незаконному санкционному давлению. Иран живет и развивается в условиях западных рестрикций уже несколько десятилетий. Не понаслышке знает о санкциях и Беларусь. Мы видим в этом новые возможности, в том числе и для укрепления суверенитета. Какие еще точки совместного роста видятся Минску и Тегерану? Репортаж Евгения Пустового.

Беларусь в сердце Европы. Но чем шире сердце, тем больше оно способно вместить. Этот эпитет точно характеризует нашу внешнеполитическую модель отношений. На выходных состоялся очередной раунд белорусско-американских переговоров – потепление. А сегодня потеплело и на улице. Вновь на повестке расширение сотрудничества на Глобальном Юге. Во Дворце Независимости правительственная делегацией из Ирана. Встреча официальная. Но со стороны гостей без галстуков. Для госслужащих Ирана этот элемент делового гардероба неприемлем. Является символом чуждой культуры. По протокольной традиции Дворца Независимости встречи с главами внешнеполитических ведомств и дипломатами зарубежных стран проходят в Каминном зале. Традиционно у Минска всегда теплые отношения с Тегераном. Трижды Александр Лукашенко с официальным визитом посещал Иран. Столько же Беларусь принимала главу исламского государства. Встреча лидеров состоялась и в 2025 году. И ее в обеих странах оценили как импульс для активизации белорусско-иранских отношений. Лукашенко: Беларусь выполняет все договоренности перед Ираном. За сотрудничество с Ираном отвечает министр промышленности. Он же является сопредседателем смешанной белорусско-иранской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Буквально неделю назад в Тегеране состоялось 18-е заседание этой комиссии. В числе приоритетов увеличение объемов двусторонней торговли и создание сборочных производств белорусской техники на территории Ирана.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

Сегодня были приняты очень важные решения по всем направлениям. Будут достигнуты предметные договоренности о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере. Читайте здесь.

Иран – это важнейший транспортный маршрут в регионе, а после санкционного давления Запада и переориентации глобальных торговых потоков на Восток государство становится стратегическим логистическим узлом транспортного коридора «Север – Юг». Белорусы сориентировались и по дороге развития отношений открыли быстрый железнодорожный маршрут для экспорта в Иран. Весь путь пролегает через дружественные для нас страны. Две недели в пути – и груз доставлен. Наталья Кананович, заместитель генерального директора РУП «Белтаможсервис»:

Маршрут проходит по территории четырех стран. Это Казахстан, Туркменистан, Россия и Беларусь. На сегодня это позволяет диверсифицировать наш экспорт, утвердить на международном рынке позиции наших экспортеров, а также расширить географию поставок для сбыта белорусской продукции. Иран является основным стратегическим звеном между Индийским океаном и Балтикой через Каспию. Этакая альтернатива Суэцкому каналу. А сам коридор – действенный инструмент сотрудничества для стран ШОС. Как задействовать все возможности взаимодействия Беларуси и Ирана в шанхайской семье и на интеграционных площадках БРИКС, сегодня обсудили в белорусском МИДе. Отношения Беларуси и Ирана основаны на уважении принципов суверенитета – Рыженков. Подробности.