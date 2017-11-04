«Эффективный путь – это совместная кооперация»: итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Ташкенте

Главы правительств стран СНГ в Ташкенте. Собрались обсудить порядка двух десятков документов. По большей части – экономику, вновь – зону свободной торговли. Договор есть, не все государства, правда, его ратифицировали, а реализация и вовсе хромает. Эта тема кочует по повесткам дня всевозможных заседаний. Снять барьеры, снизить пошлины. Это поднимет товарооборот. Только за первое полугодие между странами Содружества он вырос на четверть. С третьими странами – на треть. Глава белорусского правительства Андрей Кобяков, призывает побыстрее создать зону свободной торговли не только товарами, но и услугами. А еще сообща проще противостоять международным картелям.

Валерий Бороденя, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Глобальные корпорации, максимизируя свой доход, отбирают эти доходы у государства. Надо устанавливать правила игры, чтобы поддерживать конкуренцию. Вместе с этим пытаются возобновить документ о зоне свободной торговли, чтобы он стал более эффективно работать. Мы должны более интенсивно искать компромиссы, которые позволят каждому государству максимум своей прибыли получать. Сейчас более легким механизмом видится ограничение конкуренции за счет, чтобы не пустить соседа и самим командовать, но это путь неэффективный. Эффективный путь – это совместная кооперация.

Все это и обсуждалось в Ташкенте. И по итогам даже подписан ряд документов. Но все усилия съедают общий бюрократизм и инфантильность некоторых государств. Критика звучит постоянно. И с самых высоких трибун. Такой тонн саммиту СНГ в Сочи задал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на то, что нами принято решение об адаптации СНГ, мы по-прежнему топчемся на месте. Заявление востребованности Содружества нужно подкрепить конкретными действиями.

Отдельный вопрос – создание зоны свободной торговли услугами. Все прекрасно знают, как идет работа над соответствующим соглашением. Собираются эксперты, берут старый текст, меняют местами абзацы и направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца ситуация повторяется. И так годами.

Когда-то СНГ называли инструментом цивилизованного развода экс-советских республик. Потом политическим клубом. В любом случае, это самая широкая интеграционная площадка на территории бывшего союза.

Жумабек Сарабеков, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан:

Работа забюракратизирована, принятые решения не всегда исполняются, члены стран, их участие в работе организации все больше избирательный характер носит. Сейчас необходимо трансформировать, оптимизировать работу СНГ.

Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ:

Изначально были идеи серьезной интеграции в рамках СНГ, однако они не получили поддержку среди лидеров стран СНГ.

В рамках СНГ действует уникальный механизм, разновуровневая интеграция. Я не знаю, насколько это действует в других организациях. Каждое государство само принимает решение о том уровне интеграции, который для него является приемлемым. Я считаю, что это чрезвычайно демократично.

Во что в итоге трансформируется Содружество? На его базе уже некогда появились новые формы взаимодействия. Например, ЕАЭС – для более глубокой экономической интеграции, или ОДКБ – для более интенсивного сотрудничества в сфере безопасности. Примечательно, что даже отстранившиеся от содружества страны, что чаще бывает по политическим соображениям, не желают терять экономические и прочие бонусы, зафиксированные в тех самых, заключенных на интеграционной площадке, договорах. Пути политические неисповедимы. Но выгоду считать умеют все. Вернемся в Ташкент – столицу Узбекистана. Страна выбрала нового президента. И вот уже среди основных ее приоритетов – взаимодействие в рамках СНГ.

Леонид Цуприк, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я тоже считаю, что критика в отношении эффективности использования законодательства, которая нарабатывается в модельном варианте, справедливая. Но здесь можно поправить положение дел. Одним из вариантов может быть то, что все организации, которые обладают правом законодательной инициативы, могут формулировать конкретную задачу для межпарламентской ассамблеи. И по соответствующим отраслевым комиссиям она будет отрабатываться, и нарабатываться норма модельных законов.

СНГ – это еще и самая крупная политическая переговорная площадка. Ведь иной возможности собраться в одном месте в одно время и провести ряд двусторонних встреч с партнерами бывшего союза нет. Андрей Кобяков, допустим, накануне, пользуясь случаем, встретился с коллегой из Кыргызстана, провел переговоры и с руководством Узбекистана. Посольство этой страны решили открыть в Минске в ближайшее время.