Эдвард Сноуден получил убежище в России сроком на один год

Новости России. Эдвард Сноуден, экс-сотрудник американских спецслужб, получил временное убежище в России. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

По словам адвоката, представляющего интересы беглого американца, убежище предоставлено сроком на один год. Правозащитник продемонстрировал фотокопию документов Сноудена. В интервью одному российскому телеканалу адвокат отметил, что из аэропорта Сноуден отправился «в безопасное место». Кучерена также добавил, что в мире нет ни одного СМИ, которое не интересовалось бы, где будет жить Эдвард Сноуден.



Анатолий Кучерена, адвокат, представляющеий интересы Эдварда Сноудена:

Я догадываюсь, но сказать не могу, исходя из вопросов безопасности. На сегодня он один из самых разыскиваемых людей в мире.

Ранее стало известно, что Эдвард Сноуден получил от Федеральной миграционной службы документы, необходимые для того, чтобы покинуть транзитную зону «Шереметьево». Напомним, бывший сотрудник ЦРУ находился в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» с 23 июня. Из-за отсутствия документов он не мог покинуть аэропорт: американский паспорт Сноудена аннулирован.

За время пребывания в транзитной зоне Сноуден начал знакомство с русской литературой. Он уже прочёл роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» и попросил привезти ему полное собрание сочинений Карамзина. Книгу ему передал адвокат Анатолий Кучерена.

Власти США несколько раз обращались к России с просьбой выдать Сноудена, однако Москва ответила на это отказом, сославшись на то, что на родине информатора могут ждать пытки и смертная казнь.



Анатолий Кучерена, адвокат:

Сегодня мы ежедневно получаем заявления госдепартамента США. Но мы не можем верить в справедливое правосудие, потому что уже сегодня политики Соединенных Штатов Америки высказали свою позицию в части того, что якобы Эдвард Сноуден является предателем. Но обратите внимание, что еще нет решения суда.

Ранее Владимир Путин заявил, что Сноуден может остаться в России с условием прекращения деятельности, направленной против США.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Если он захочет остаться здесь – есть одно условие: он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнёрам. Как это ни странно прозвучит из моих уст.

Напомним, Президент Беларуси, отвечая на вопрос журналистов, объяснил, что считает бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена предателем, но, тем не менее, советует руководству России предоставить ему политическое убежище (смотрите видео).



Справка ctv.by

Эдвард Сноуден – американский технический ассистент и бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности, касающуюся массовой слежки американских спецслужб за своими гражданами, а также гражданами других стран, в частности – Евросоюза. Документы, предоставленные Эдвардом Сноуденом, свидетельствуют о том, что совершенно секретная программа Агентства национальной безопасности позволяет аналитикам проводить без предварительного разрешения поиск через обширные базы данных, содержащие электронную переписку, и через онлайновые чаты, а также просматривать истории интернет-поиска миллионов людей. В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в хищении государственной собственности, раскрытии данных о национальной обороне и умышленной передаче секретной информации посторонним лицам. В совокупности по этим обвинениям ему грозит до 30 лет тюрьмы, сообщает британская газета The Guardian.