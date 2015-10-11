Доктор политических наук Сергей Кизима: Европа и мир открывают для себя Беларусь – ту, которая реально есть

Своеобразным аналитическим центром 11 октября стал Дворец Республики. Сюда прибывают многочисленные международные наблюдатели и политологи. Они делятся мнениями с журналистами. В информационном центре ЦИК находится и корреспондент СТВ.

Эксперт:

Там, где мы были и что меня поразило, что мне понравилось: люди приходили как на праздник, приходили люди с детьми, с семьями, люди преклонного возраста рассказывали, что приходили к ним домой. Мы на двух-трех участках отметили, что люди 1920 года рождения, 1921-го (это довольно почтенный возраст), они сами приходили на голосование.

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор:

Высокая мабілізацыя выбаршчыкаў звязана з шэрагам фактараў. Знешні фактар. Як я лічу, украінскі таксама іграе каласальную ролю. Усе грамадзяне краіны асэнсавалі важнасць тых фундаментальных заваёў, якія мае Беларусь за апошнія 20 год. Мір, стабільнасць, суверэннасць. І вось такая высокая яўка, такое высокае галасаванне – гэта дэманстрацыя таго, што існуе палітычная беларуская нацыя, якая дэманструе праз такую яўку сваю высокую нацыянальную салідарнасць.

И сейчас к разговору присоединяется доктор политических наук Сергей Кизима.

Мы наблюдаем очень серьезное значимое внимание со стороны мировой общественности. Более 900 международных наблюдателей, более полутысячи журналистов из десятков государств аккредитованы на нынешних президентских выборах в Беларуси. По вашему мнению, чем обусловлено такое внимание со стороны мировой общественности?

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Действительно, внимание огромное. Сам последние дни общался с журналистами из США, Великобритании, Франции, Польши, России. Что приятно отметить: не просто огромный интерес, а во многом гораздо более позитивный интерес, чем в предшествующие годы. Это, конечно, очень приятно. Европа и мир в целом открывают для себя Беларусь. Вместо годами рисуемого образа плохой Беларуси, Беларуси незаконопослушной, они открывают для себя ту Беларусь, которая реально есть. Страны, в которой люди гостеприимны, внешняя политика миролюбива, экономика направлена на обеспечение благ населения. Причины, естественно, прозрачные, причины всем понятны. Прежде всего та громадная роль, которую Беларусь сыграла в том, чтобы решить те серьезнейшие проблемы, которые возникли у нашего украинского соседа. Несмотря на то, что, вроде, Беларусь небольшая страна по сравнению с такими громадными экономиками, странами, как Франция, Россия, Великобритания или США, первые миротворческие инициативы пришли именно из нее. Очень жаль, что вначале они не были оценены по достоинству. После того, как пролилась большая кровь, они были оценены. И после этого уже в рамках Минск-1 и Минск-2 и в рамках сейчас продолжающихся консультаций Беларусь играет очень значимую роль в урегулировании этого процесса. И, конечно, Беларусь как страна-миротворец, Беларусь как страна, которая играет важное влияние на вопросы безопасности Европы, стала всем по-настоящему интересна, всем, кто заинтересован в безопасности в Европе.

Вторая причина – разочарованность Запада в тех методах и способах, которые были использованы для насильственной демократизации ряда стран. Ливия поставляла нефть и газ в больших объемах Евросоюзу. Ливию разбомбили, помогли террористам. Теперь они сотнями тысяч отправляют террористов и беженцев в направлении Европейского союза. Сирия (не очень богатая страна, достаточно спокойная) прекратилась в место дислокации нового целого террористического квазигосударства – Исламское государство. Ирак, где якобы несли свободу слова и свободу от массового оружия, превратился в гнездо террористов, в очень слабый контроль правительства и в квазигосудартство. И все это несет, конечно, очень серьезные вызовы для Европы. Европейский союз, опять же, и на примере Украины в том числе, стал все более прохладно относиться к идеям насильственной демократизации, грубого вмешательства в другие дела европейских и соседних государств, понимая, что если так будет продолжаться, Европейский союз будет граничить с территориями выжженной земли, откуда на него будут обрушиваться миллионы беженцев и террористов. Ясно, что это не то будущее Европейского союза, которое является для него позитивным. В силу этого, конечно же, Европейский союз сейчас экстренно пересматривает основы своей внешней политики, экстренно пересматривает свои приоритеты, что он хочет видеть у своих соседей, и практически полностью, что приятно отметить, исчез диктат, исчезло, соответственно, предоставление неких спасительных рецептов универсальных и якобы необходимых для Беларуси. Сейчас впервые начался нормальный диалог. Полтора года мы нормально по-человечески разговариваем и никто не кричит друг на друга. Мы и раньше нормально слушали, но, извините меня, это было не очень культурно с их стороны. Теперь все культурно и цивилизованно.