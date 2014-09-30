Договор о создании ЕАЭС поступил в Палату представителей Национального собрания Беларуси

Новости Беларуси. Договор о создании Евразийского экономического союза поступил в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Рассмотрен он будет на предстоящей осенней сессии белорусского Парламента. Свою работу она начнет уже на этой неделе.

В конце сентября соответствующий договор ратифицировали депутаты российской Госдумы. Очередь – за белорусской стороной.

Документ был подписан в Астане 29 мая 2014 года. Подписи под ним поставили три президента. Свою работу новое объединение должно начать 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Самосейко, председатель постоянной комиссии по международных делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Договор состоит из четырех частей. Это учреждение Евразийского экономического союза, Таможенный союз, Единое экономическое пространство и переходное положение. В настоящее время мы приступаем к процессу ратификации указанного договора в соответствии с регламентом Палаты представителей и ближайшее время будем работать над этим.

Кроме ратификации договора о Евразийском экономическом союзе на осенней сессии депутаты рассмотрят и другие вопросы. Среди них – бюджет на 2015 год, законопроект о рынке ценных бумаг.

Приоритетные направления нового законотворческого сезона депутаты обсудили с главой государства. Накануне президент встретился с членами Совета Палаты представителей.

Всего на осенней сессии белорусский парламент рассмотрит 60 вопросов. Половина из них уже полностью проработаны и включены в повестку.