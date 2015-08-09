Директива №1 может быть обновлена

Новости Беларуси. На неделе президент предложил усилить спрос с руководителей за дисциплину в коллективах. В центре внимания главы государства было исполнение Директивы №1.

С начала 2000-ых в Беларуси число сотрудников, пострадавших на своих рабочих местах, снизилось в 4 раза. Почти вдвое уменьшилось количество нетрезвых водителей на дорогах. А принцип «Одного окна» в решении бюрократических проблем и вовсе стал настоящим прорывом. Но жизнь не стоит на месте Директива №1 может быть в ближайшее время подкорректирована. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ — первым делом о безопасность.

Первым делом – безопасность. Пока не защелкнется карабин страховочного пояса, Вячеслав к работе не приступает. Даже на, казалось бы, безобидной высоте.

Стройка – одно из самых травмоопасных производств. Так что создание безопасных условий труда здесь фундамент перед началом любых работ. А для каждого строителя знание техники безопасности не просто галочка в журнале по охране труда, а жизненно важный экзамен.

Вячеслав Живица, каменщик:

Это наша жизнь. Нас дома ждут.

Сейчас это все строго. Все должно быть красиво, в штабелях сложено. Конечно, меняется, этажи строятся, растут. Лет 15 назад еще такой высотности не было. Сейчас в Минске уже строят 25 этажей и выше. Растем вверх, соответственно, все усложняется.

Все выше и выше. Растут в высоту строящиеся многоэтажки, а вместе с ними и производственные риски. Но смелость конструктивных решений на стройке должна сочетаться с максимальной безопасностью работ на высоте. Современные монтажники экипированы, почти как альпинисты.

Николай Сенченя, бригадир монтажного подразделения:

Заботятся о нас. Всеми индивидуальными средствами безопасности обеспечены.

Сейчас очень много появилось новых инструментов, которых раньше не было. Я работаю с 1982 года. Если раньше у нас была только монтажка и кувалда, то сейчас тот же электроинструмент. Работать удобнее стало.

Многое зависит и от подрядчика.

На эту стройплощадку в одном из микрорайонов столицы мы приехали без предупреждения. Но застать подрядчиков врасплох не получилось. Меры безопасности продуманы до мелочей. Высоковольтные провода в специальной изоляции. Броские ограждения и таблички уберегут от опасного соседства и детей, и случайных прохожих. Эти модули, кстати, многоразовые.

Александр Гилёв, главный инженер строительной организации:

Мы заканчиваем монтаж на одном месте, переезжаем и оборудуем площадку на другом. Это все мы используем для экономии затрат и удешевления строительства. У нас везде развешены таблички, мы агитируем народ, постоянно напоминаем о технике безопасности, о пожарной безопасности. Есть таблички в местах курения.

Учитывает подрядчик и форс-мажорные факторы. Из-за жары в рабочем графике даже предусмотрели небольшую сиесту.

Павел Ломейко, прораб:

С повышением температурного режима – это обычно в районе 11-12 часов – устанавливаем дополнительные перерывы. После каждого отработанного периода устанавливаем 15-минутные перерывы для человека, чтобы он мог где-то освежиться. У нас на объекте имеется бутилированная вода, имеется возможность для принятия холодного душа для сохранности жизнедеятельности.

А вот на повышение градуса в организме категорическое табу. Сухой закон соблюдается беспрекословно. Бдительность притуплять нельзя. Кстати, это один из самых действенных пунктов Директивы №1 для предупреждения несчастных случаев.

Сергей Ткачев, начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы сегодня имеем один смертельный случай. Он прошел за городом Минском. Он пошел на учет. В нетрезвом состоянии погиб сторож. Вот такой есть случай. Если сегодня сравнивать с Директивой, то это значительно сокращение людей, которые приходя на работу. В нетрезвом состоянии никто на работу допущен не будет. Наниматель серьезным образом проводит эту работу. Перед началом работы проверяет на состояние опьянения. Это тоже делает свою роль в данном направлении.

Директиву №1 по укреплению общественной безопасности и дисциплины президент подписал в 2004. Не секрет, в лихие 90-е к такому понятию как «охрана труда» многие относились спустя рукава. В результате на производствах гибли тысячи человек. Вождение в нетрезвом виде, пренебрежение требованиями пожарной безопасности, халатность на рабочих местах – все эти факторы пополняли печальную статистику в геометрической прогрессии.

Документ объединил усилия различных ведомств ради главного – сохранение жизни и здоровья людей. За 10 лет количество несчастных случаев на производствах сократилось втрое, а гибель людей – наполовину. Но, несмотря на эффективность документа, время диктует свои условия.

Как сделать Директиву актуальной, на неделе рассматривали на совещании у президента. Главное, по мнению Александра Лукашенко, обновить существующий документ без формализма. Он должен быть конкретным, понятным и приземленным.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопросы дисциплины и безопасности — наиважнейшие вопросы существования любого общества и государства. Этот вопрос всегда будет актуален. Как вы знаете, Директива №1 свою роль сыграла. И положительные тенденции по многим направлениям, которые были прописаны в Директиве, наметились. За исполнением этой директивы следил непосредственно госсекретарь.

Я говорю о тенденциях: во-первых, значительно снизилось количество происшествий, связанных с производственным травматизмом — уровень гибели людей на производстве был очень высок. Мы сейчас демонстрируем снижение такого травматизма. Во-вторых, сократилось число чрезвычайных ситуаций и количество погибших на пожарах. Тоже была проблема. Она не снята, но сокращение налицо. Втрое уменьшилось количество погибших граждан вследствие снижения уровня преступности. Но на лаврах почивать рано, потому что не все проблемы решены. К тому же новые вызовы требуют и адекватной реакции, поэтому мы сегодня и собрались, чтобы определиться: надо или не надо нам новая директива, надо или не надо совершенствовать существующую директиву в силу актуальности этого вопроса. А если совершенствовать, то в каком направлении. К сожалению, многие люди не привыкли сами о себе заботиться, о своей жизни, о своем здоровье. Фактически каждый третий пострадавший на производстве получил травму или погиб из-за личной халатности и недисциплинированности. Конечно, на каждого работника не поставишь контролера, вместе с тем с руководителей необходимо усилить спрос за дисциплину и порядок.

Экономический сектор развивается. Вместе с ним и вопросы безопасности требуют новых подходов. Например, небольшие частные фирмы могли бы отдавать охрану труда подобно бухучету на аутсорсинг.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Очень изменилась обстановка. Развивается частный бизнес, растут микроорганизации. Естественно, что специалисты по охране труда сегодня, в основном, на государственных предприятиях. Мы создали такие условия, что если численность людей на производстве меньше, чем 100 человек, то люди могут пользоваться и услугами, которые могут оказывать индивидуальные предприниматели по охране труда. Поэтому, естественно, изменилась сама обстановка. Очень многие пункты уже выполнены. Поэтому, конечно, актуализировать эту Директиву нужно, и это подчеркнул президент. Но он поставил очень важную задачу: нужно актуализировать, но это должно быть очень конкретно, очень понятно каждому человеку – что будет делаться для актуализации Директивы №1.

Витебский завод радиодеталей – один из участников инновационной программы Минпрома. При модернизации не забывают и о вопросах безопасности. Здесь на собственном опыте убедилось: производственную травму проще предупредить. Это и экономика, и имидж предприятия, не говоря о бесценном ресурсе – людях.

Леонид Егоров, главный инженер предприятия:

Один из наших работников, которому было поручено вывесить флаги в связи с праздниками, упал с подъемника, на котором находился. Длительно очень проходило расследование, были наказаны виновники. Сейчас мы пользуемся только услугами сторонних организаций, либо аттестованные работники, используя проверенное оборудование, каски и прочее, эти работы выполняют.

Ирина Завожанец, литейщица керамической пленки:

У нас очень хорошие меры безопасности. Хорошие условия работы, хорошая одежда – все комфортно. Каждые полгода проходят инструктажи.

Только в прошлом году в Беларуси на охрану труда было потрачено около 30 триллионов рублей. Но дать гарантию 100% защиты ни государство, ни работодатель не может. Многое зависит и от личной ответственности каждого на своем рабочем месте.