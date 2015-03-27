Новости Беларуси. Беларусь стала гарантом стабильности в восточно-европейском регионе. Такую мысль 27 марта высказали на форуме «Минский диалог-2015». Дипломаты, бизнесмены, политики и представители международных организаций обсуждали будущее евразийской интеграции и отношения Беларуси с Западом.

27 марта столица Беларуси — вновь политический центр. Причем не только Евразии, но и Западной Европы. Если судить по странам, откуда приехали к нам гости форума. Всего — несколько десятков человек. Среди них и Олег Рыбачук. Бывший премьер Украины говорит: место встречи выбрано неслучайно.

Олег Рыбачук, политолог (Украина):

Беларусь не видит для себя никаких угроз. Беларусь готова развивать двусторонние отношения на новом уровне. Украина и Беларусь, в общем-то, никогда не имели каких-то конфронтационных сценариев развития.

Основная тема форума — взаимоотношения, казалось бы, разных по политическим взглядам объединений. Евро- и Евразийского союзов. А задача — их сблизить. Свою помощь предоставляет Беларусь. На встрече отметили. Беларусь — единственная страна в восточной Европе, у которой нет споров с соседями. И уж тем более межнациональных конфликтов.

Расим Мусабеков, политолог (Азербайджан):

Такой имидж, как, скажем, место, где пытаются найти возможность для урегулирования конфликтов. Оно может способствовать тому, что те проблемы, которые есть у Беларуси с Евросоюзом, они могут в диалоговым режиме, возможно, и разрешаться.

Отдельный вопрос — взаимоотношения Беларуси и Евросоюза. Пока они остаются непростыми. Хотя и имеют перспективы улучшиться, учитывая председательство Латвии в Совете ЕС и недавние переговоры «нормандской четверки» в Минске. Все это, по словам экспертов, должно прекратить «спячку».

Евгений Прейгерман, директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества (Беларусь):

Мы сейчас находимся в очень интенсивной стадии переговоров по упрощению визового режима. По большому счету практически уже стороны готовы для того, чтобы парафировать соглашение. Здесь открываются некие перспективы для того, чтобы свести диалог с Европейским союзом от каких-то абстрактных политических тем к конкретным вещам, которые здесь и сейчас могут облегчить жизнь простым людям.

К слову, после саммита его участники приедут в Минск, чтобы пообщаться неформально. Что называется, «без галстуков». Беларусь примет подобную встречу — она состоится в июне — впервые. Это еще раз доказывает, что имидж «политического миротворца» за Беларусью закреплен прочно.

Брюс Бакнелл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Республике Беларусь:

Мы ждем, что Беларусь продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликтов. Что она и дальше будет предоставлять место для диалога. Вот как сегодня. Это здорово, когда мы видим у вас россиян, украинцев, армян, грузин, молдован, британцев и германцев, белорусов. В общем, всех вместе.

Форум проходит в Беларуси впервые. Его формат, говорят организаторы, призван подготовить почву для переговоров на более высоком уровне. Но с представителями из тех же стран. Минский диалог, планируется, станет традиционным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.