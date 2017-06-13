Депутаты рассмотрели ряд вопросов о либерализации рынка пассажиро- и грузоперевозок в Беларуси

Андрей Рыбак, председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Например, те, кто пользуется этой системой, которая зарегистрирована в установленном порядке, они могут не использовать кассовосуммирующие аппараты, не использовать таксометры. И ряд других новел, которые дают возможность для развития этих систем у нас в стране. Как для зарубежных компаний (таких, как Uber), так и для наших перевозчиков, которые тоже активно начинают работать с этими системами.

13 июня в Овальном зале депутаты утвердили ряд изменений в Законе о госсекретах и взаимной защите секретной информации с Объединенными Арабскими Эмиратами. Кроме того, парламентарии ратифицировали кредитное соглашение между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития. Финансовая структура предоставит 21 миллион евро на модернизацию водного сектора в некоторых белорусских городах.