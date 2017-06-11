Андрей Шорец – о сотрудничестве с Белградом, системе ЖКХ Сербии и Беларуси и культурных вечерах в Минске

Новости Беларуси. На неделе в столице Сербии, Белграде, прошли Дни Минска. Подобный формат сотрудничества доказывает свою состоятельность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С начала года товарооборот предприятий Минска с Сербией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос втрое.

Детали делового сотрудничества белорусские и сербские бизнесмены обсудили на бизнес-форуме. Один из центральных вопросов сотрудничества – транспорт. Он с маркой «BY» для Белграда не новинка. Сейчас в сербской столице присматриваются еще и к нашему электробусу.

Кроме того договорились в Белграде сотрудничать на уровне муниципальных образований. Такое соглашение подписано между Октябрьским районом Минска и муниципалитетом Вождовац сербской столицы. Кроме того подписано и соглашение о сотрудничестве между телеканалом СТВ и нашими сербскими коллегами – телеканалом Studio B.

А мы на неделе уже в Минске задали несколько вопросов мэру белорусской столицы Андрею Шорцу.

Вы в Белграде начали посещение этого города и общение с мэром с шахматной партии. За кем – за Минском или за Белградом – сейчас следующий ход?

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Это дорога с двусторонним движением. Им интересен наш транспорт, причем весь транспорт. Это и электробусы, и трамваи у них есть, и троллейбусы. Кроме того, что они открыли один экологический маршрут, на котором пустили пять электробусов китайского производства. И мы предложили им или оставили на обкатку свой электробус, который, если их устроит, они готовы купить достаточно большую партию. Присматриваются пока, смотрят, как он себя поведет с учетом специфики Белграда, эти постоянные спуски и подъемы. Зимних условий. Я думаю, что мы им предложим конкурентоспособную цену за качественный продукт.

С нашей техникой они уже хорошо знакомы. И автобусы, и троллейбусы.

Андрей Шорец:

Да. И общаясь в предприятиях городского транспорта, особых нареканий на качество у них нет. И они, в принципе, довольны. Соотношение «цена – качество» у нас было оптимальное.

Мы специально, по-моему, для них партию троллейбусов красного цвета делали.

Андрей Шорец:

Да, это традиционно. И если я сказал, что мы выбирали цвет электробуса голосованием в интернете, жители сами выбрали, то они сказали: «Мы традиционно – красный цвет общественного транспорта. И он нам нужен красный». Только электробус у них зеленый.

Но мы готовы по их желанию.

Андрей Шорец:

Да, хоть в красный, хоть в зеленый, хоть в какой.

А вот тоже очень показательный момент. Вы об этом говорили в контексте подготовки к предстоящему нашему совместному чемпионату по хоккею с Латвией в 2021 году. Но это тоже такой критерий туристической привлекательности. Вы сказали, что бокал пива будет стоить 1 евро в Минске, в то время, как в Риге он, по-моему, в два раза дороже – 2,20. А в Белграде сколько стоит бокал пива? Это в плане туристической привлекательности. Сколько стоит бокал пива, сколько стоит чашка кофе?

Андрей Шорец:

Не знаю. В Белграде пьют местное вино и раки. Кафешки на каждом углу. И отдельные, с моей точки зрения, по санитарным нормам они отличаются, нашу санстанцию не прошли бы однозначно. По наполняемости, потому что столько людей собрать в одном месте, то есть люди сидят друг у друга практически на головах. Но вместе с тем все общаются, всем весело.

Так, может, нам попроще в этом смысле нужно быть? Хотя первые шаги делаются: поменьше стало проверок санэпидемслужб к такого рода заведениям.

Андрей Шорец:

Да, мы к этому постепенно идем. Но все равно менталитет играет огромную роль. По мнению самих белградцев, это любимое развлечение – посидеть в кафе. Поэтому даже проезжая вечером по городу, практически окон, где горел свет, мы видели очень мало.

Может, электричество экономят.

Андрей Шорец:

Я не думаю. Просто они не привыкли сидеть дома, а привыкли общаться друг с другом.

Громкий проект, который они заявили, – «Белград на воде». Что это за район? Нам этот опыт интересен?

Андрей Шорец:

Практически мы идем одинаково с Белградом, это наш аналог «Минск-Мира», практически повторяет. Только наш в раза больше. Да, там есть река, и на берегу реки в красивом хорошем месте строится такой район, где будет и жилье, и общественно-деловая функция, и бизнес-центры. У нас тоже реализуется этот проект, кстати, он тоже с сербскими корнями. И мы общались, и, в принципе, в одном направлении идем.

Но у них, насколько я изучал, немножечко другие социальные стандарты. Если у нас на определенное количество жителей должны быть детский садик, школа, у них по-другому это, да?

Андрей Шорец:

Есть и у них стандарты, но наши жестче. Для человека лучше. И в том районе, который нам показывали в Белграде, по-моему, всего лишь две школы и два детских сада. У нас, по-моему, около 7-8 школ и такое же количество детских садов.

Ваша коронная сфера – жилищно-коммунальное хозяйство. И по опыту вашей предыдущей службы, и на уровне города, знаю, вы особенно пристально за этой сферой следите. Что вы видели в Белграде? У них летом отключают горячую воду на время?

Андрей Шорец:

У них вообще проблема с отоплением – практически нет центрального отопления. То есть там электроотопление, газ. Каждый сам. Но не везде, но в новых домах – да. У них проблема с канализованием. И даже сейчас часть Белграда сбрасывает стоки в реку. Это, наверное, плохо, что такая прекрасная река. У них проблемы с водой. Они тоже ее не пьют не из подземных источников.

И Минск пока не весь пьет.

Андрей Шорец:

И Минск не весь, но мы работаем над этим, постепенно расширяем. Проблемы обслуживания жилого фонда, потому что когда на стыке частного и государственного, очень много домов, которые, мягко скажем, находятся в не совсем удовлетворительном состоянии. И каких-то мер воздействия к ним не предпринимается.

У нас же тоже был такой опыт. Мы пробовали вводить частный бизнес в жилищно-коммунальную сферу. Удался опыт или нет?

Андрей Шорец:

По-разному. Есть положительные моменты, есть отрицательные.

В некоторых районах отказываются.

Андрей Шорец:

Я думаю, что постепенно, как только этот бизнес станет более доходным, в эту сферу придет и частник. Да, он приносит новые подходы, и мы видим, что уже мы переходим от элементарной уборки подъезда с ведром и тряпкой к уже более современным: и моющий пылесос отдельные компании использовали, и достаточно интересные бригадные формы подряда, когда бригада приезжает и моет сразу подъезд или целый дом. То есть есть что. Это хорошо, когда приходит конкурентоспособный частник, который качественно выполняет свою работу.

Андрей Викторович, не могу вас не спросить. Вы по субботам покидаете этот кабинет. Прошлую субботы вы были замечены у городской Ратуши в компании шведов, в эту субботу вы были замечены за рулем ретро-автомобиля. Это такой новый подход к организации городского досуга? Я смотрю, что в центре города не заскучаешь сейчас у нас, слава богу.

Андрей Шорец:

И это главное. Мы делаем все возможное, чтобы люди не сидели дома.

Как в Белграде.

Андрей Шорец:

Да, наверное, так. И здесь мы поддерживаем любые инициативы для того, чтобы сделать досуг жителей интересным. И туристы подтянутся. Поэтому Дни национальных культур, которые сначала начинали в 2015 году с Дней Грузии, а сейчас уже 16 диаспор заинтересовались. И вот шведскую провели. День России в эту субботу. И жители положительно этот оценивают и понимают, что есть место, куда в городе прийти, и можно, не тратя никаких средств, просто получить какое-то удовольствие.

Кстати, по поводу инициатив. Мы закрыли окно в вашем кабинете, но все равно слышны уличные музыканты у вас даже под окном. Раньше было много нареканий. Решили этот вопрос, с уличными музыкантами? Это же тоже европейский формат, тоже лицо города, если хотите.

Андрей Шорец:

Мы определили площадки. Они знают, что можно прийти в определенное место в определенное время и спокойно играть, спокойно показывать свой талант и дарить наслаждение людям.

У вас под окном французские мотивы почему-то.

Андрей Шорец:

Это сегодня. Думаю, к вечеру будут гитарные напевы, иногда появляется контрабас. Поэтому мы очень хорошо к этому относимся.