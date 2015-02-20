Александр Лукашенко: Белорусы должны быть обеспечены доступными и качественными отечественными лекарствами

Новости Беларуси. Белорусы должны быть обеспечены доступными и качественными отечественными лекарствами. Такое заявление президент сделал 20 февраля на совещании по развитию фармацевтической отрасли. Здоровье людей в приоритете для государства. Поэтому в последние годы так активно модернизируются предприятия по выпуску лекарств. Ещё в 2010 году Александр Лукашенко поставил задачу Минздраву — перераспределить рынок лекарственных средств в пользу белорусских производителей. Их должно быть не меньше 50%.

Наталья Бреус, СТВ:

«Волшебной» таблетки от всех болезней пока не придумали. Вообще, в мире ежегодно появляется 5–7 действительно революционных лекарств. На этом предприятии Минской области когда-то решили пойти по пути создания «дженериков», то есть отечественных аналогов. Например, этот отечественный препарат улучшает мозговое кровообращение.

А начинали с аналога банальной но-шпы. В итоге борисовский дротаверин — один из самых продаваемых на сегодня препаратов предприятия.

Ежегодно осваивали по 10 новых лекарств. В этом предстоит — 4 десятка.

Ольга Болдова, главный технолог ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»:

Это препараты и от давления, и противомикробные, и антибиотики. «Дженерик» — это препарат, который содержит то же самое действующее вещество, в том же самом количестве, что и оригинальный препарат. По качеству и биодоступности полностью соответствует оригинальному препарату.

Это стало возможным благодаря и модернизации фармпредприятий. В 2012 был подписан специальный указ президентом на этот счет. За последние два года на Борисовском заводе, который занимает треть отечественного фармрынка, вложили больше 50 миллионов долларов в обновление. Оно идет нон-стоп. Действует ампульное производство. Запустили в 2014 году выпуск лекарств в форме таблеток. К концу 2015 года будет создано производство стерильной рассыпки антибиотиков.

В итоге — в 2015 году внутренние отгрузки увеличатся почти вдвое. Прорыв будет и в экспорте.

Александр Фандо, генеральный директор ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»:

Мы поставляем продукцию в 24 страны мира, в том числе и Россия. Россия занимает у нас где-то около 50% всего экспорта. В первую очередь мы экспортируем в страны СНГ, в последнее время мы активно продвигаем продукцию в таких странах, как Северная Африка, Ирак, Афганистан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос. В этом году должен быть прорыв, по крайней мере, мы для себя поставили задачу увеличить долю экспорта в этих странах в 10 раз.

Это важно, но в приоритете — свой рынок лекарств. Белорусский оценивают почти в миллиард долларов. Действует около трех десятков предприятий — как государственных, так и частных.

Еще в 2010 году президент нацелил Минздрав на то, чтобы отечественных лекарств было не меньше импортных. 50 на 50, если считать в денежном выражении.

Пока на белорусские лекарства приходится чуть меньше 40 процентов от всего оборота. Этот год должен стать определяющим в выполнении поручения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня производство лекарств является одной из самых доходных и быстрорастущих отраслей в мире. И у нас развитие этой отрасли определено долгосрочным приоритетом. В Беларуси создана база для развития фармпромышленности. В 2010 году мною была поставлена задача довести долю отечественных препаратов на внутреннем рынке до 50%. Это один из вопросов национальной безопасности. Мы должны обеспечить население доступными качественными отечественными лекарствами.

В современных условиях серьезную опасность представляет проникновение на наш рынок фальшивых лекарств, которые могут наносить ущерб здоровью людей и финансам. Обезопасить от таких угроз в первую очередь призвана отечественная фармацевтика.

На совещании у президента обсуждали, что уже сделано для развития фармацевтического рынка, какие проблемы еще существуют. Беспокоит растущий необоснованный импорт. Поставки тех препаратов, которые есть и у нас.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Наши лекарственные средства, если мы проводим сравнение с импортными аналогами, они идентичны, потому что субстанция одна и та же, структура та же, вспомогательные вещества те же. Эффективность тоже доказана. Ни одно лекарственное средство не будет зарегистрировано, если его фармакопейная статья не будет соответствовать и биоэквивалентности своему аналогу или оригинальному препарату. Цена средневзвешенной отечественной упаковки $1,36. Импортная — $4,72. Поэтому каждый гражданин, придя в аптеку, должен понимать: качество одинаковое — цена разная.

Всего в 2015 в стране освоят производство 140 новых лекарств.

Но отказываться от нужных импортных медикаментов, понятно, никто не собирается. При этом Минздрав держит во внимании цены на завозимые в страну препараты.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Цены мы как мониторили так и мониторим. Я скажу, что лет 5 назад, когда подписали соглашение с поставщиками, они выдерживают в долларовом эквиваленте, цены держатся, не повышают. Мы каждый конкурс, когда проводим, заставляем на процентов 5-10 снизить цены. Многие на это идут.

По итогам разговора у президента стало известно, что ближайшее время Министерство здравоохранения представит программу развития фармацевтической отрасли в Беларуси до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.