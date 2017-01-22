«Давайте объединим наши потенциалы»: как и в чем Беларусь и Судан находят точки соприкосновения

Новости Беларуси. Главные политические новости на неделе приходили из жаркой Африки – жаркой по нашим меркам, конечно. Хотя для жителей Египта и Судана нынешние плюс 30 – обычная зима. Эти государства как жемчужины объединяет голубое ожерелье Нила – одной из крупнейших рек на планете. Именно эта водная артерия и ее пойма – главная живительная сила миллионов египтян и суданцев.

На неделе завершились официальные визиты Президента Беларуси в эти африканские государства. Наша делегация вернулась на родину с увесистым портфелем бизнес-контрактов и перспективных предложений. Но дело не только в этом. Здесь очень много, как принято говорить в дипломатии, из серии нереализованного потенциала. А аргументов, чтобы внимательно присмотреться к этому региону мира, масса.

Курс по дальней дуге на сближение – 4 тысячи километров – не помеха.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы здесь, чтобы развивать прежде всего экономическое сотрудничество.

Первый визит белорусского Президента в Судан – встреча лидера под аккомпанемент оркестра.

Александр Лукашенко:

Пора нам от чисто политического сотрудничества подводить под него экономическую базу.

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Первые договоренности в денежном эквиваленте.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ - управляющая компания холдинга БелавтоМАЗ»:

На этом форуме заключим контракт на поставку очередной партии автомобилей на сумму 500 тысяч евро.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Мы подпишем контракт на 50 единиц, а в дальнейшем будем обсуждать нашу работу.

Переговоры с видом на Нил, нефтедобыча и сельское хозяйство. Кто больше.

Почему суданские парламентарии без устали аплодировали Александру Лукашенко. А президент Судана дважды ездил в аэропорт.

Судан долгое время фигурировал в новостях как страна бедная и воюющая, а в последние пять-шесть лет демонстрирует подъем экономики. Международный валютный фонд прогнозирует: вот-вот и доходы этой страны будут прирастать на миллиард долларов в год. После снятия санкций и национальная валюта укрепляется едва ли не каждый день, да и сами жители начинают мыслить оптимистично, планируют, готовы к новым проектам. Поэтому удачный момент сейчас укрепить партнерские связи.

Александр Лукашенко посещает Судан впервые. Его коллега Омар аль-Башир был в Беларуси в 2004 году. Тогда договорились о совместных проектах. После некоторого затишья в последние два года пошло активное движение. И эта встреча – уже результат.

Александра Лукашенко у трапа встречал Омар аль-Башир. Особая торжественность – политическая значимость. Эта дипломатическая тонкость и задала тон официальному визиту – высшему уровню встречи.

Президенты общались и с глазу на глаз, и в широком составе, привлекая к разговору министров и экспертов. Обе стороны озвучили предложения. Договорились выработать дорожную карту сотрудничества по конкретным позициям (немного, 3-5 каждый), но тут же уже заключить контракты.

Беларусь готова стать стратегическим партнером по продвижению интересов суданских производителей в Европу и Азию, участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана.

Александр Лукашенко:

Беларусь заинтересована в создании на территории вашей страны совместных предприятий по выпуску сельскохозяйственной и грузовой автотехники на базе суданских заводов. Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке наших тракторов. Я сегодня с удивлением узнал: в Судане 130 миллионов голов крупного, мелкого рогатого скота. Так почему не помочь Судану построить мясоперерабатывающие, молокоперерабатывающие предприятия, чтобы они могли продавать готовую продукцию, а не живой скот или мясо.

В качестве пилотного проекта Александр Лукашенко предложил создать в Судане демонстрационное хозяйство. Это совокупность молочно-товарных ферм и тепличных комплексов. Белорусы также готовы помочь и с подготовкой кадров – речь не только об обучении студентов аграрного профиля, но и о стажировках для фермеров. Есть возможность поставлять и нашу «молочку» на быстрорастущий суданский рынок. Ведь только за год население в этой стране увеличивается на миллион.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы хотим сюда привезти наши молочные продукты с длительными сроками хранения. Это в первую очередь сухие молочные продукты, сыры, масло.

Пока Президенты договаривались о стратегии сотрудничества, деловые круги двух стран обсуждали тактику.

Примечательно, что комплекс, где проходит бизнес-форум, и Президентский дворец, находятся по обе стороны моста, который ведет через реку Нил. Вот и политикам, и бизнесменам придется наводить мосты сотрудничества в буквальном смысле слова.

Али Абдалрхман не один десяток лет в буквальном смысле выращивает свое благосостояние. Вот эти манго, дыни, арбузы, грейпфруты – нынешний урожай. Его компания – крупнейший поставщик отборного продукта на экспорт, причем по хорошим ценам. И все это в стране, которая практически полностью покрыта пустыней.

Али Абдалрхман, глава суданской компании по экспорту фруктов и овощей (Республика Судан):

У нас очень хорошая цена на фрукты и их качество. Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей страной. Мы уже пытаемся наладить бизнес-контакты и хотим приехать в Беларусь с деловым визитом.

Сельское хозяйство в Судане – одна из самых доходных отраслей: 80% работающих и треть ВВП страны. Нашу сельхозтехнику здесь знают.

Мухамед Абделазим, директор компании по продаже сельскохозяйственной техники и оборудования (Республика Судан):

Мы подписываем на днях агентское соглашение и купим для тестирования уборочный комбайн в Гомеле. Если все пойдет успешно, будем закупать эту технику.

Несколько десятков крупных белорусских производителей и более сотни суданских бизнесменов. Интерес взаимного сотрудничества высказывают все: от производителей сельхозпродукции до фармацевтов. А гиганты машиностроения из Беларуси уже озвучивают итоги первых переговоров.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

В дальнейшем будем обсуждать нашу работу, или создавать сборочные производства, или использовать сборочное производство, которое у нас будет работать в Египте, в Александрии.

Здесь, на оживленной улице Хартума, мы встретили белорусский вариант. Трактор стоит возле гаража. Видно, кто-то приобрел для собственного хозяйства. Этакий африканский вариант: без крыши, прямо кабриолет.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Можно выделить четыре основные, в которых они заинтересованы. Это промышленность, все, что связано с нашим машиностроением. Вторая позиция – это, конечно, аграрный сектор. Третий сектор – это фармацевтика. И, наконец, горнодобывающая промышленность.

Судан – страна привлекательная и c позиции полезных ископаемых. Нефть, газ, золото, серебро. В этих недрах – практически все, что в таблице Менделеева. Белорусский опыт и уникальные разработки могут сыграть на взаимный интерес. Предложения уже поступают.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть темы для разговоров по доразведке, добычи нефти, газа, участии во всех этих процессах. Поставка, в конце концов, сюда оборудования.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы можем предложить установки по переработке и по извлечению драгоценных металлов.

Мохаммед Зайд Авад, министр нефти и газа Республики Судан, сопредседатель Белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству:

В Беларуси есть организации, которые работают на высоком уровне.

Здесь, в одном из новых районов Хартума, министерство нефти и газа. Беларусь и Судан намерены активно сотрудничать и в этой сфере. И речь идет не только о геологоразведке, добыче газа, но и о бурении артезианских скважин и очистке воды.

Беларусь и Судан заключили договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Лидеры двух стран поставили подписи под документом по завершении официальных переговоров в Хартуме.

Результаты договоренностей президентов ожидали не только чиновники, но и журналисты. От национального телевидения Судана прозвучал вопрос о том, как Александр Лукашенко видит дальнейшее развитие отношений между нашими странами.

Александр Лукашенко:

У вас есть все для того, чтобы развиваться. Я иногда думаю: если бы у нас часть, хотя бы небольшая часть суданского была в Беларуси, в наших недрах, мы были бы самой процветающей страной. Но давайте объединим наши потенциалы. Самое главное – развивать производство здесь. Мы готовы перенести сюда практически все свое производство и создать совместное предприятие. Но главное – научить людей в Судане работать на этих предприятиях.

В международном диалоге значимая роль во взаимодействии по многим вопросам у парламента. Особенно если речь идет о сотрудничестве между регионами.

О цене мира, современной Беларуси, перспективах сотрудничества. Александр Лукашенко с яркой и искренней речью выступил перед политической элитой этой страны – депутатами Национальной ассамблеи и Совета штатов Республики Судан.

Александр Лукашенко:

Сегодня Беларусь – динамично развивающееся европейское государство. По уровню развития относится к странам с переходной и открытой экономикой. В своем становлении мы сделали ставку на богатейший потенциал, накопленный во времена Советского Союза. Своими приоритетами мы определили развитие промышленности, сельского хозяйства. Открытость нашей экономики предполагает в числе важнейших государственных приоритетов развитие международных контактов. Так что никаких секретов: мы здесь, среди суданских друзей, чтобы развивать прежде всего экономическое сотрудничество. Это отвечает нашим интересам.

Речь Александра Лукашенко десятки раз прерывали аплодисменты.

Александр Лукашенко:

Я предложил президенту и предлагаю вам: если вам нужны эти производства, скажите нам, поддержите нас, и мы в течение 1,5-2 лет эти совместные предприятия создадим здесь. Создать в Судане предприятия, торговать высокотехнологичным товаром – это полпроблемы. Главное – научить людей это делать и эксплуатировать. Только крупные колониальные державы всегда были заинтересованы в том, чтобы поставить сюда что-то, продать и забыть. Я президенту сказал сегодня: все, что мы будем производить вместе с вами, мы будем торговать вместе с вами с территории Судана (у вас зона свободной торговли с африканскими государствами), в других регионах. Но мы научим ваших специалистов и рабочих. Они будут уметь делать то, что умеем делать сегодня мы.

Общение Президента Александра Лукашенко с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом провел уже в менее формальной обстановке на борту круизного лайнера во время прогулки по Нилу. Здесь эта река не только радует глаз живописными пейзажами. Вдоль русла – самые плодородные почвы, поэтому местные ее называют «кормилицей».

Хартум – место, где встречаются белый и голубой Нил. Именно из-за формы реки этот город в переводе означает «хобот слона». В Африке это животное олицетворяет мудрость, ум, интеллект, процветание. Собственно, все то, на что направлено сотрудничество Беларуси и Судана.

Мухамед Исмаил, почетный консул Республики Беларусь в Хартуме (Республика Судан):

Как бизнесмен я поддерживаю контакты со многими партнерами в Европе, Китае. Но в Беларуси я нахожу очень приемлемые цены на товары и высокое качество.

Президенты еще раз встретились в аэропорту. Омар аль-Башир приехал проводить высокого гостя. Александр Лукашенко пригласил суданского коллегу в Минск с официальным визитом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.