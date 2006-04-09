Чтобы небо было мирным

В Беларуси 9 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны.Накануне военнослужащих и ветеранов поздравил с профессиональным праздником министр обороны страны генерал-полковник Леонид Мальцев. Он подчеркнул, что на вооружении частей противовоздушной обороны Беларуси находятся современные зенитные ракетные комплексы, автоматизированные системы управления нового поколения, созданные отечественным военно-промышленным комплексом, а также модернизированные на белорусских предприятиях истребители МиГ-29 и Су-27. "Современное поколение защитников воздушных рубежей Беларуси достойно продолжает славные традиции поколения победителей, настойчиво овладевает вооружением и боевой техникой, бдительно несет боевое дежурство, вносит существенный вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в Республике Беларусь", - говорится в поздравлении министра обороны. С 1995 года Беларусь является бессменной участницей Объединенной системы ПВО стран СНГ. Кроме того, вот уже 10 лет Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси несут совместное боевое дежурство с силами и средствами противовоздушной обороны Российской Федерации. Ежегодно расчеты белорусских зенитно-ракетных комплексов С-300, "Бук" и других имеют возможность проводить боевые стрельбы на полигонах России. В нынешнем году предусмотрено участие белорусских ВВС и войск ПВО в тренировке Объединенной системы ПВО стран СНГ 25-26 апреля. В июне состоятся совместные учения белорусских и российских сил ПВО. В Брестской области встанут на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-300, которые будут поставлены в Беларусь из России.