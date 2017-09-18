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«Что происходит»: «Запад-2017»

18 сентября 2017 11:09
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Новости Беларуси. Об учениях «Запад-2017» говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Безусловно, главным событием уходящей недели является старт совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2017». Однако, никогда ранее, в общем-то, традиционные учения не вызывали такого пристального внимания и, более того, даже ажиотажа. Сегодня мы поговорим, что происходит на самих учениях, а также, чем живут военные, от которых зависит безопасность нашего государства и обороноспособность.

# Николай Улахович # Сергей Гайдукевич # Учения «Запад-2017»

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