Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке

Новости Беларуси. Бишкек готовится принять саммит ОДКБ. В столицу Кыргызстана уже прибывают лидеры стран объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем 27 ноября в Международном аэропорту Манас встречали борт главы белорусского государства. Ожидается, что уже завтра на саммите Александр Лукашенко обозначит позицию и ряд инициатив белорусской стороны по основной повестке дня.

Всего в центре внимания два десятка вопросов укрепления коллективной и региональной безопасности. Также в Бишкеке глава государства проведет встречи с зарубежными коллегами. Все подробности у корреспондента Екатерины Жиляниной. Сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ принимает Бишкек. Главам государств предстоит обсудить ряд актуальных вопросов, также на подпись подготовлен внушительный пакет документов.

28 ноября главы шести государств подведут итоги деятельности Организации договора о коллективной безопасности за 2018-2019 годы, утвердят совместные планы на ближайшее время, обсудят проблемы мировой и региональной безопасности. Можно предположить, какие темы будут озвучены. У международного сообщества вызывает опасения прекращение действия договора о ракетах средней и меньшей дальности. Беларусь уже выступала с инициативой обезопасить от использования этого оружия хотя бы Европу. Именно в Старом Свете сейчас наблюдаем усиленную милитаризацию, у наших рубежей масштабнейшее учения планирует проводить НАТО. Взаимодействие Североатлантического альянса и ОДКБ наверняка затронут завтра главы государств.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Идет работа в организации над противостоянием и другим угрозам. Терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция. Страны плотно сотрудничают между собой, ежегодно проводятся учения. Цель – выработать еще более эффективные механизмы.

Переговоры глав государств и, собственно, пленарное заседание предваряла встреча министров иностранных дел, оборонных ведомств и совбезов. В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Участники заседания обсудили в том числе завтрашнюю повестку дня.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Было принято очень много технических, скажем так, документов, которые будут способствовать совершенствованию деятельности организации в различных сферах и областях. Это и сфера борьбы с терроризмом, сфера борьбы с наркотиками, сфера борьбы с угрозами в киберпространстве и многое другое. Эти конкретные решения будут способствовать повышению эффективности деятельности этой организации. Сегодня на заседании, конечно же, обсуждался вопрос, который является очень важным с нашей точки зрения. Вопрос, связанный с подготовкой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.