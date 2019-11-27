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Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке

27 ноября 2019 19:53
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Новости Беларуси. Бишкек готовится принять саммит ОДКБ. В столицу Кыргызстана уже прибывают лидеры стран объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем 27 ноября в Международном аэропорту Манас встречали борт главы белорусского государства. Ожидается, что уже завтра на саммите Александр Лукашенко обозначит позицию и ряд инициатив белорусской стороны по основной повестке дня.

Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке-1

Всего в центре внимания два десятка вопросов укрепления коллективной и региональной безопасности. Также в Бишкеке глава государства проведет встречи с зарубежными коллегами.

Все подробности у корреспондента Екатерины Жиляниной.

Сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ принимает Бишкек. Главам государств предстоит обсудить ряд актуальных вопросов, также на подпись подготовлен внушительный пакет документов.

Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке-4

28 ноября главы шести государств подведут итоги деятельности Организации договора о коллективной безопасности за 2018-2019 годы, утвердят совместные планы на ближайшее время, обсудят проблемы мировой и региональной безопасности. Можно предположить, какие темы будут озвучены. У международного сообщества вызывает опасения прекращение действия договора о ракетах средней и меньшей дальности. Беларусь уже выступала с инициативой обезопасить от использования этого оружия хотя бы Европу. Именно в Старом Свете сейчас наблюдаем усиленную милитаризацию, у наших рубежей масштабнейшее учения планирует проводить НАТО. Взаимодействие Североатлантического альянса и ОДКБ наверняка затронут завтра главы государств.

Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке-7

Екатерина Жилянина, корреспондент:
Идет работа в организации над противостоянием и другим угрозам. Терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция. Страны плотно сотрудничают между собой, ежегодно проводятся учения. Цель выработать еще более эффективные механизмы.

Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке-10

Переговоры глав государств и, собственно, пленарное заседание предваряла встреча министров иностранных дел, оборонных ведомств и совбезов. В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Участники заседания обсудили в том числе завтрашнюю повестку дня.

Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке-13

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Было принято очень много технических, скажем так, документов, которые будут способствовать совершенствованию деятельности организации в различных сферах и областях. Это и сфера борьбы с терроризмом, сфера борьбы с наркотиками, сфера борьбы с угрозами в киберпространстве и многое другое. Эти конкретные решения будут способствовать повышению эффективности деятельности этой организации.

Сегодня на заседании, конечно же, обсуждался вопрос, который является очень важным с нашей точки зрения. Вопрос, связанный с подготовкой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке-16

Саммит часто становится площадкой для двусторонних встреч. Вполне вероятно, что Александр Лукашенко проведет переговоры с кем-то из коллег. Например, с президентом Кыргызстана. Двусторонние отношения развиваются в разных сферах: торговый оборот на уровне 130 миллионов долларов, перспективные направления обозначены. К примеру, Беларусь предлагает Бишкеку помощь в замене лифтов. Обсуждается возможность создания совместных производств.

Совместные производства и взаимные поставки. Чем экономики Беларуси и Кыргызстана интересны друг другу

В повестку дня саммита включили почти два десятка вопросов. В том числе проекты некоторых решений, касающихся информационных технологий, борьбы с терроризмом, дальнейшего совершенствования военной составляющей ОДКБ.

Цель – выработать еще более эффективные механизмы. Какие темы будут обсуждать на саммите ОДКБ в Бишкеке-19

# ОДКБ # Владимир Макей # Екатерина Жилянина # Фотофакт

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