Борис Батура рассказал, какая зарплата у руководителя Минской области и сколько часов он работает в сутки

Новости Беларуси. В Беларуси избраны депутаты верхней палаты Парламента - Совета Республики. Интервью с депутатом верхней палаты Парламента и, в первую очередь, губернатором Минской области Борисом Васильевичем Батурой в программе Картина мира на РТР-Беларусь с Юрием Козиятко.

Борис Васильевич, интервью с Вами мы решили организовать не в привычном антураже, как это принято, в пресс-центре или в кабинете для журналистов, а, что называется, на местах. Вот это место, где Вы нам назначили встречу – что это за объект?

Борис Батура:

Это строительство свиноводческого комплекса на 24 тысячи голов. У нас в Минской области на сегодняшний день около 800 тысяч голов свиней, но, к сожалению, около 30% этого поголовья находится на небольших фермах, (тысяча, полторы, две тысячи, даже до тысячи). И, конечно, серьезной экономики на таких мелких фермах практически невозможно получить. И наша задача – в этом году и в середине следующего избавиться от этих мелких нерентабельных ферм. В области осуществляется строительство практически шести комплексов. Вот таких. То есть это практически заводы по производству свинины. И, конечно же, теперь стыдно признаться, одни из самых низких привесов по свинине в Минской области. В связи с той ситуацией, о которой я сказал.

А здесь, я так понимаю, какие-то серьезные инвестиции? Да?

Борис Батура:

Здесь мы строим за счет иностранных кредитных линий. У нас практически все комплексы строятся за счет иностранных кредитных линий, за исключением Воложинского свинокомплекса.

А тяжело вообще инвестора привлечь? Все-таки приходится их притягивать или они сами приходят?

Борис Батура:

В данном случае мы объявляли конкурс на выполнение строительства этих свинокомплексов. И победители занимаются этим строительством. То есть 85% – кредитная линия и 15% – собственные средства предприятий или кредитные линии наших уже банков. Поэтому наша задача – в этом году на этих шести комплексах уже поставить маточное поголовье.

А вот сейчас уже животноводческой отрасли в стране уделяется серьезное внимание и ввиду поручения Президента по строительству молочно-товарных комплексов или модернизации в каждом хозяйстве страны. Задача, понятное дело, непростая. А вот как с этим справляется Минская область?

Борис Батура:

Для нас это архиважная, архисложная, конечно же, задача. Но выполнить ее мы просто обязаны. И мы ее выполним.

Около 40 ферм мы уже закончили, они уже приняты. Нам надо 290 доильных залов смонтировать. Я имею в виду доильное оборудование. Все вопросы (финансирование, поставки, изготовление этого оборудования) решены. Осталось дело за организацией труда на этой реконструкции, за тем, чтобы выполнить в конечном итоге задачу, поставленную Президентом. Других просто ни мнений, ни рассуждений уже по данному вопросу быть не должно.

Борис Васильевич, Вы сюда подъехали на автомобиле с водителем. Для Вас это необходимость или все-таки роскошь? Сами водите машину?

Борис Батура:

Я вожу и люблю сам, особенно в выходные сам езжу по хозяйствам за рулем. Но, я вам скажу, каждый день мотаться не всегда получается самому и неудобно, потому что, когда едешь, отвлекаешься, думаешь о том, где побыл, куда ездил, какие задачи поставить. Поэтому я считаю, что это не роскошь, а условия для работы, нормальные.

В России чиновники Вашего ранга и даже ниже ездят с мигалками на крышах. Вам бы такая пригодилась?

Борис Батура:

Мы с мигалками не ездим. Да и они, эти мигалки, не нужны, потому что, наоборот, с мигалками можно создать аварийную ситуацию быстрее, чем без мигалки.

А Вы в Минске из-за пробок на работу не опаздываете? Вообще, ко скольки вы приезжаете на работу?

Борис Батура:

Да нет в Минске пробок! Разве это пробки?

Как график Ваш складывается? Ко скольки на работу приходите?

Борис Батура:

Я обычно где-то без двадцати восемь уже на работе. И примерно в восемь заканчиваем работать.

А бывает такое, что вот едете Вы по Минской области, смотрите, например, если идет уборочная, за ходом уборочной на полях? Или где-то за тем, что происходит в городах? Бывало ли такое, может, вспомните примеры, что приходилось делать замечания местным властям или руководителям хозяйств, когда что-то видели?

Борис Батура:

Это в правилах моих: еду, вижу, ну, допустим, забор ненормальный там или повалился, или штыки повырывали.

А Вы сразу на месте созваниваетесь или приезжаете?

Борис Батура:

Сразу же набираю, оперативно критикую или председателя райисполкома, или председателя сельского совета. И солома, и некачественная уборка. Едешь, остановишься, посмотришь (нормально, ненормально), с людьми пообщаешься. И, конечно же, тут же и принимаются меры. Поэтому без этого просто невозможно.

Накануне состоялась первая сессия Совета Республики V созыва. Прошла она в новом здании, в здании бывшей Национальной библиотеки. Вот всегда было интересно: как, по какому принципу рассаживают сенаторов в зале. Принципиален вообще этот вопрос, где сидеть?

Борис Батура:

Обычно рассаживают по территориальному признаку. То есть представители, вот, восемь человек Минской области, они сидят вместе.

А в школе Вы за какой сидели?

Борис Батура:

На последней парте. Ростом нормально был, занимался неплохо, поэтому на последней.

А какие предметы были любимыми?

Борис Батура:

Математика, черчение и белорусский язык.

В Вашей программе, еще как кандидата в члены Совета Республики, значился такой пункт: Вы отметили, что потенциальных инвесторов в Беларуси пугают недоработки в законодательстве. Что вы имели в виду?

Борис Батура:

Это бюрократизм. Пришел инвестор, допустим, заключил инвестдоговор. Потом он на основании этого инвестдоговора идет в исполком, допустим, райисполком и просит: «Отведите мне участок. Ну, оформить надо этот участок. Оформить дело землепользователя». И здесь начинаются различные варианты.

Глава государства для инвестора дал задание с 1 ноября, чтобы действовало одно окно. Так, как и по обращениям граждан.

А вот как бороться с бюрократией? Может быть, с себя начать? Вот с Вами, например, можно решить вопросы, к примеру, по электронной почте?

Борис Батура:

Я стараюсь, если ко мне обращаются, мы все вопросы решаем: или да, или нет. Можем, значит решаем. Не можем, значит не решаем. В рамках действующего законодательства. И по электронной почте обращаются, и по телефону, и на личных приемах. И в любое время, если он пришел в приемную, он всегда попадет ко мне, если я на месте.

Вы в свое время были министром ЖКХ Беларуси. К Вам такой вопрос: сейчас активно продвигается инициатива о дифференцированной оплате услуг ЖКХ. Вот, на Ваш взгляд, насколько это оправдано и нужно ли Беларуси?

Борис Батура:

Мне кажется, надо вводить это обязательно. Должно быть нормированное потребление. Хочешь больше – плати как положено. Это первое. Второе: это будет все-таки приводить к тому, чтобы заинтересовать население к экономии энергоресурсов. В настоящее время при такой плате населением за коммунальные услуги, в том числе электроэнергию, конечно же, интереса у человека никакого нету. Потому что затраты в общем совокупном доходе населения, семьи, у нас, по-моему, в настоящее время не превышают 6-7%.

А у Вас в семье кто оплачивает коммунальные услуги? Вы или супруга?

Борис Батура:

Жена. Бюджет общий, но жена оплачивает.

А какой процент от Вашего бюджета занимают затраты на коммунальные?

Борис Батура:

Около 3%.

Вот президент недавно посоветовал тем, кто имеет больший заработок, больше платить за коммунальные услуги. Вот у губернатора зарплата хорошая?

Борис Батура:

Правильно посоветовал президент. И это надо делать. И притом не затягивая. То есть дифференциация по оплате – это то, что мы говорили по нормативам. Должна быть серьезная.

А у губернатора хорошая зарплата? Сколько, если не секрет?

Борис Батура:

Ну, нормальная зарплата. Спасибо главе государства. Последнее время, где-то получается 14 млн.

То есть Вы готовы платить больше за коммунальные с такой зарплатой?

Борис Батура:

Конечно.

В свое время Вы были губернатором Могилевской области. Сейчас руководите столичным регионом. Есть ли какие-то различия? Где сложнее работать?

Борис Батура:

Нет практически различий. Кроме одного, наверное. Это масштабы. Конечно, Минская область покрупнее. Если говорить в общем объеме, даже по сельскому хозяйству, если территория, она как-то так ближе ассоциируется, – 25% (Минская область в общем объеме продукции сельского хозяйства). То Могилевская область – около 10. Поэтому вот только разница в этом.

А нет ли проблем, вот, с трудовыми ресурсами? В Минской области же наверняка все из районных центров пытаются уехать в Минск работать. Нет ли такой проблемы?

Борис Батура:

Я не вижу такой проблемы. Может быть, острее она стоит в Минском районе. Хотя и в Минском районе, там, где создаются нормальные условия труда в сельском хозяйстве, там, где нормальная заработная плата, проблем по наличию трудовой силы практически на сегодняшний день нету.

Вот сейчас темы импортозамещения и экспорта – одни из основных в нашей экономической стратегии. Вот насколько модернизированы наши предприятия? Насколько они могут выпускать конкурентоспособную продукцию? Или стоит еще над этим работать?

Борис Батура:

В целом, мы должны до конца этого года определиться по осуществлению опять же поставленной главой государства задачи по модернизации предприятий и по созданию новых предприятий в каждом районе не менее 10.

А вот что касается самих товаров. Да, ведь им придется конкурировать на ранке Таможенного союза, Единого экономического пространства. Вот, носите ли Вы, предположим, белорусскую одежду? Есть ли на Вас что-то белорусское?

Борис Батура:

А вот это что? (показывает) И это вот белорусское. А это, может, и не белорусское, я не знаю. Но не важно. Ношу, что ношу. Но, тем не менее, Вы говорите, что нам надо, чтобы конкурентоспособность повышалась. Да. Другое дело – мы должны повысить эффективность продаж того, что мы уже имеем. То есть выгодно, чтобы у нас прибыль была больше, чтобы мы достойную зарплату и в перерабатывающей промышленности, и в том числе повышая через это закупочные цены, и селянину должны создать нормальные условия. Но есть и такие предприятия, мелкие, которые надо действительно модернизировать.

Я приведу такой пример. У нас в Узде, Старых Дорогах были, ну, уже падающие швейные предприятия. Но теперь выпускает белье, майки, одежду, куртки. Но практически 70% продукции отдает в Прибалтику. То есть в страны ЕС оно попадает.

Мы практически организационную работу по модернизации и созданию новых предприятий завершили.

А вот что касается модернизации политической. Во время совместного заседания двух палат Парламента президент поставил Парламенту V созыва задачу: приступить к политической модернизации страны. Вот как Вы видите эту политическую модернизацию?

Борис Батура:

Если говорить о выборной системе у нас, то, я считаю, на сегодняшний день мажоритарная система, то есть по округам, и чтобы своего кандидата люди видели, давали ему оценку и он действительно был избран народом, я думаю, пока менять не надо, потому что мы же, вот, действуя, осуществляя свою деятельность в нашем, Минском регионе, я, допустим, не ощущаю влияния других каких-то сил, политических партий, движений. Ну, может быть, только Коммунистическая партия и «Белая Русь», как объединение.

Можно же было сделать и смешанную систему голосования, по партийным спискам и так далее. А вот какие есть партии, которые на сегодняшний день завоевали авторитет у народа у нас в стране?

Борис Батура:

Нету у нас таких партий, поэтому говорить о смешанной системе и изменении выборной системе, я считаю, на сегодняшний день нет необходимости. Есть все условия для того, чтобы эти партии появились. Ну так надо, чтобы они появились. То, что…

А сами бы Вы хотели возглавить какую-нибудь партию?

Борис Батура:

Не, я больше люблю заниматься нормальным делом, то есть хозяйственной деятельностью. Вот я этим и занимаюсь. А возглавить политическую партию у меня нет никакого желания.

Борис Васильевич, работа работой. А как отдыхать любите? Чем увлекается губернатор и сенатор?

Борис Батура:

Увлекаемся мы теннисом до сих пор. Играем в большой. Но мало, я считаю, надо больше этим заниматься. Кроме того, Вы же знаете, мне приходится заниматься Федерацией волейбола. И уже долгое время. А это тоже требует все-таки времени.

В волейбол играете?

Борис Батура:

Иногда и в волейбол играем. Но кроме тенниса и волейбола хобби нету.

Спасибо Вам огромное.

Борис Батура:

Спасибо Вам.

Спасибо за интересные ответы.

Борис Батура:

Спасибо и Вам.